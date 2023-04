Moto, tre incidenti in un giorno È il primo campanello d’allarme Si apre la stagione più a rischio

La paura fa 90: e forse anche qualcosa di più, considerando le velocità di crociera raggiunte ultimamente dalle moto. Paura e non lacrime, almeno per ora. Ieri era la prima domenica vera di primavera e di caldo, dopo che la temperatura aveva ricominciato a scendere. Ed è suonato subito il campanello d’allarme.

Tre incidenti in un solo giorno, tutti in moto. In una giornata che ne favoriva le uscite, in alcuni casi la riscoperta dopo i lunghi mesi di freddo nei quali al massimo le due ruote vengono usate per gli spostamenti da casa al lavoro e viceversa. Niente, o al massimo poco, che possa far lievitare gli incidenti. Ma da ieri è iniziata la stagione più difficile.

Nessun incidente grave e non è poco. Anche se una forte preoccupazione aveva accompagnato il primo, che poi in realtà aveva bruciato la domenica, essendosi verificato nella serata di sabato. Un ragazzo di 15 anni, ha rischiato il peggio quasi per divertimento. In sella al suo scooter Aerox ha provato a impennarlo, come fanno tanti giovani e ragazzi, ma l’operazione non è andata granché. Ha perso l’equilibrio, erano da poco passate le 19, e si è andato a schiantare contro un’auto tranquillamente parcheggiata lungo la strada. L’impatto contro il lunotto, gravi dolori al torace, l’arrivo dei soccorritori. Da lontano.

Perché l’elicottero del soccorso toscano era impegnato su un altro fronte e quindi, in uno scambio di comunicazioni via 118, è arrivato l’"Icaro" della Regione Marche. Hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona. Ma le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto, non era in pericolo di vita malgrado la botta sia stata pesante. E ora il disagio sarà quello dei suoi familiari per andarlo a trovare nelle Marche.

Nel pomeriggio di ieri altri due incidenti in moto. Protagonista stavolta la Marecchiese, un classico delle stagioni estive, oltre che il principale divertimento per chi viaggia in moto, complici le curve che la disegnano tutta. Stavolta è un centauro di 64 anni, residente a Pesaro, che perde il controllo del mezzo nella zona di Badia Tedalda.

E’ l’ora di pranzo, intorno alle 13, il carosello dei mezzi di soccorso arriva in forze: la Misericordia di Badia Tedalda, l’ambulanza di Pieve Santo Stefano. E di nuovo il Pegaso, stavolta nostrano: che trasferisce il sessantenne all’ospedale delle Scotte di Siena. Ma anche in questo caso ferite, contusioni ma nessun pericolo di vita.

Terza tappa dopo poco più di due ore. Intorno alle 15,15 i mezzi del 118 della Asl vengono allertati per un incidente a Palazzuolo, vicino Monte San Savino. Ed è esattamente un’altra delle zone "calde" che negli ultimi anni sono diventate protagoniste della cronaca, proprio per una serie di incidenti stradali, molti dei quali in moto.

Il ferito è un centauro di 29 anni, raggiunto dalla Misericordia di Monte San Savino, sempre nella rete del 118. E per la terza volta la direzione resta quella degli ospedali fuori provincia: di nuovo Le Scotte di Siena, di nuovo senza conseguenze che possano in alcun modo mettere in pericolo la vita dei protagonisti.

E sempre nella giornata di ieri un’altra moto era stata protagonista stavolta di uno scontro frontale stavolta in città, nella zona di via Dante. Segnali che in un’altra situazione sarebbero passati inosservati: peccato che alle spalle ci sia uno degli anni "terribili" sul fronte degli incidenti stradali. Più di venti le vittime del 2022, tra cui molte proprio al centro di incidenti di moto. Il 2023 da questo punto di vista ha già avuto le sue tragedie: ma l’anno è ancora giovane. E per questo il campanello d’allarme suona più forte.

Alberto Pierini

Claudio Roselli