Mostra su Signorelli, è già sold out Previsti mille visitatori nel weekend Alberghi prenotati già da tempo

di Laura Lucente

L’attesa è finita. Domani si apriranno le porte della mostra "Signorelli 500 - Luca da Cortona maestro di luce e poesia". Si tratta, senza dubbio, del fiore all’occhiello delle celebrazioni nazionali per il 500esimo dalla morte del grande pittore rinascimentale che domani sarà tenuta a battesimo dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sarà così possibile ammirare al Maec opere che arrivano da tutto il mondo. E c’è una chicca dell’ultima ora. Si tratta dell’ulteriore prestito che arriverà dal Museo di arte medievale e moderna di Arezzo. Si tratta del dipinto "Madonna col Bambino in gloria tra angeli e santi" che nel corso dell’esposizione cortonese verrà restaurato all’interno del Maec e i professionisti lavoreranno a "vista" per permettere ai visitatori di gustarsi le varie fasi del processo. "Siamo molto felici ed emozionati – ha commentato il vicesindaco e assessore alla cultura Francesco Attesti – la mostra è di alta qualità e i segnali che ci arrivano sono positivi". "Domani mattina accoglieremo oltre sessanta giornalisti di testate locali, nazionali e della stampa estera parteciperanno alle visite guidate, sia lungo gli itinerari cortonesi, sia all’interno della mostra", ricorda ancora il vicesindaco. "Sono fiducioso che arriveremo ad oltre 1000 visitatori nel solo primo weekend di apertura e auspico di superare i numeri delle precedenti mostre che in questi anni ha proposto il Maec".

Anche i segnali turistici in tal senso sono incoraggianti. "Abbiamo alcuni gruppi che sono arrivati ed organizzati in concomitanza dell’avvio della mostra del Signorelli e del festival di musica classica Nume", conferma Denise Perathoner titolare dell’agenzia di incoming Togheter in Tuscany e gestrice dell’info point turistico di piazza Signorelli. "Si tratta in particolare di visitatori che provengono da Nord Europa, e Stati Uniti. Anche il gemellaggio con l’Indiana ha influito sull’arrivo di stranieri da uno stato americano che fino ad oggi non gravitava molto a Cortona. Va detto che questo è già un periodo di pienone in città. Gli alberghi sono sold out".