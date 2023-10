Mostra su Signorelli a Cortona: 30mila visite nel weekend

Il fine settimana appena concluso ha permesso di superare la cifra tonda dei 30mila biglietti staccati per la mostra "Signorelli 500 - Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia". "Il trend crescente di visitatori e prenotazioni ha già saturato le visite guidate dedicate ai gruppi, complici anche i flussi studenteschi e il buon trend turistico autunnale", fanno sapere egli organizzatori. Fra le visite particolarmente gradite c’è stata quella del gruppo proveniente dalla città americana di Carmel. Sono stati il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alla cultura Francesco Attesti ad accompagnare i turisti provenienti dalla città dell’Indiana con cui è in corso un processo di gemellaggio che ha visto di recente anche degli scambi fra gli studenti delle scuole superiori. "Abbiamo raggiunto il traguardo che ci eravamo prefissati – conferma con soddisfazione l’assessore alla cultura Francesco Attesti. "Questi numeri dimostrano la grande necessità di ‘Cultura’ con la maiuscola che riesce a creare un indotto importante nel territorio". La mostra che celebra Luca Signorelli in occasione dei 500 anni dalla sua morte entra nel periodo conclusivo. Di qui al 22 ottobre (data in cui è stata prorogata la mostra visto il suo successo), sarà possibile ammirare alcune novità sul fronte degli allestimenti e delle presenze delle opere: esce di scena la pala con la "Maddalena", che rientra ad Orvieto e viene esposta la pala restaurata "Madonna col Bambino e i santi Francesco, Chiara, Margherita e Maria Maddalena e quattro angeli", proveniente dal Museo d’arte medievale e moderna di Arezzo. Il grande dipinto è stato restaurato al Maec durante i primi mesi dell’esposizione dedicata a Luca Signorelli ed ora ha trovato la sua collocazione. "Importanti anche i riscontri sui media" – ricorda ancora Attesti - la mostra è stata protagonista della trasmissione Geo - Rai Tre con un collegamento in diretta da Cortona e ospite di numerose trasmissioni dedicate al mondo dell’arte di riviste e giornali internazionali con centinaia di migliaia di visualizzazioni sulle piattaforme social". La mostra è stata organizzata lo scorso 23 giugno al Maec dopo mesi di lavoro che hanno visto impegnati l’Amministrazione, l’Accademia Etrusca, gli organizzatori di Villaggio Globale e i curatori scientifici. La.Lu.