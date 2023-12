Mostra su Lanfredini a Palazzo Alberti

Matematico e insegnante per vocazione (ha insegnato alle medie e allo scientifico per tanti anni), pittore originalissimo per intima necessità creativa, innamorato della natura e della campagna. Che oggi viene ricordato a un secolo dalla sua nascita. Gastone Lanfredini, morto nel 2005 a 82 anni, è al centro di una grande mostra nella città di Piero della Francesca, intitolata appunto "Gastone Lanfredini. Dal sensibile all’essenza – Cento anni dalla nascita 1923 – 2023", in programma a Palazzo Alberti a Sansepolcro fino a domenica 7 gennaio. L’esposizione, il cui progetto di allestimento si deve a Nag Atelier, curata da Giulia Mozzini, Niccolò e Gabriele Di Virgilio, nasce da un’idea de L’Accademia aps, fondata da Stefano Vannini, Gianni Bergamaschi e Luca Piccini.