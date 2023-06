Mostra personale di Mario Bettazzi, "Onirica realtà" al Museo Comunale di Lucignano

S’inaugura domenica 2 luglio, alle 17.30 al Museo Comunale di Lucignano la mostra personale di Mario Bettazzi, intitolata "Onirica realtà" e curata da Lucrezia Lombardo. L’esposizione, realizzata con il Patrocinio del Comune di Lucignano e in collaborazione con l’Assessore alla Cultura, Serena Gialli, sarà aperta fino al 30 luglio e sarà visitabile, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Mario Bettazzi è uno dei maggiori artisti figurativi del territorio e vanta una storia decennale di mostre personali in Italia e all’estero. Quella di Bettazzi è una pittura metafisica, in cui, sagome e corpi adagiati, restano in attesa, a fianco di colonne, su sedili di pietra, o all’interno di stanze col cielo per parete.