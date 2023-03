Mostra mercato dell’artigianato, ecco le date

ANGHIARI

La presenza del Comune marchigiano di Gradara (quello con il famoso castello legato alla storia d’amore fra Paolo e Francesca da Rimini) è la novità principale della 48esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina, in programma dal 22 aprile al 1 maggio nel centro storico medievale di Anghiari. La decisione di ospitare la realtà di Gradara si inserisce in un percorso di riscoperta e di valorizzazione di antichi mestieri e di saperi, ideato in collaborazione con il Comune di Anghiari, con il liceo artistico "Giovagnoli" di Sansepolcro e con il conservatorio di musica di Vicenza. Sarà una bella opportunità per mettere in evidenza la storia, le tradizioni e il patrimonio culturale immateriale di questo splendido borgo, tramite giochi storici e artigianato artistico, tra medioevo e rinascimento: arte calligrafica e scrittura amanuense, liuteria storica e tessitoria. Grande attesa, poi, per le eccellenze che caratterizzeranno lo spazio dedicato all’artigianato artistico, nell’esposizione "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno". Come sempre in evidenza opere di vario genere: dalla ceramica al ferro battuto, dall’oreficeria all’intaglio del legno, dalla lavorazione del cuoio a quella del vetro, dalle arti figurative al restauro. L’imprenditore scelto quest’anno per l’incontro sulle dinamiche economiche del momento è Gabriele Centazzo, fondatore e presidente emerito di Valcucine di Pordenone, che porterà il suo contributo in un convegno.