Mostra mercato dell’artigianato. Aumentano le botteghe da visitare

Più botteghe da visitare, ma c’è dell’altro: la figura finora inedita del direttore artistico. La Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, uno fra gli eventi in assoluto più qualificanti nell’arco dell’anno che si tiene nel centro storico , ha deciso di compiere un ulteriore salto di qualità quando si appresta oramai a festeggiare il mezzo secolo di vita. Quella del 2025, infatti, sarà l’edizione numero 50 e la prossima, quindi la 49esima, avrà una funzione preparatoria sotto questo profilo. Intanto, la manifestazione si terrà da giovedì 25 aprile fino a mercoledì 1 maggio, pertanto avrà la durata di una settimana esatta e dietro vi sono le realtà che si impegnano da sempre: l’Ente Mostra; le due associazioni di categoria, Cna e Confartigianato Arezzo; il Comune, la Proloco, la Banca e Stia e la Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Nei giorni scorsi, ha avuto luogo il primo incontro in un momento che sta cominciando a diventare decisivo, poiché all’appuntamento mancano meno di due mesi. Il sindaco Alessandro Polcri ha ricordato come le iscrizioni siano già iniziate e come soprattutto sia tanto l’interesse a partecipare alla kermesse, grazie anche alla crescente visibilità che il paese di Baldaccio si è guadagnata a livello sia nazionale che internazionale. "Una delle novità di quest’anno – ha detto il primo cittadino – è l’aumento degli spazi a disposizione, quindi un maggior numero di espositori presenti, facendo leva sui locali di Palazzo Testi". Finora, gli artigiani in mostra sono stati intorno alla cinquantina, per cui è probabile che si arriverà intorno alle 60 unità. "Vogliamo poi fare in modo che la manifestazione diventi un contenitore di eventi attorno all’attrattiva principale, che – sottolinea lo stesso Polcri – deve comunque e sempre rimanere la qualità della produzione artigiana locale e italiana. Abbiamo previsto iniziative collaterali e inoltre a supportare Ente Mostra e Proloco vi sarà d’ora in poi un direttore artistico: lo spunto ce lo ha offerto la prima edizione di "Vinicoli", nella quale questa figura ha funzionato, quindi perché non riproporla anche per la mostra?".

Al momento, sono note le funzioni alle quale adempiere ma non il nome e il cognome, che verrà comunicato a breve. "Il direttore seguirà ovviamente la parte artistica e avrà il compito di curare l’immagine più complessiva dell’appuntamento di primavera. Fra i piccoli primati della mostra c’è anche quello di non essere stata interrotta dalla pandemia, a dimostrazione di quanto ad sia sentita e seguita con entusiasmo fin da quando negli anni ’70 prese il via", ha concluso il primo cittadino. E la macchina organizzativa ha già scaldato i motori.