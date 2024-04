Mostra mercato del fumetto. Il divertimento è servito

di Francesco Tozzi

MONTEVARCHI

Un fine settimana all’insegna del fumetto e della cultura "nerd". Oggi e domani Montevarchi si vestirà a tema fantasy, per un’edizione 2024 di Varchi Comics in grado di attrarre grandi e piccini. La kermesse dedicata al fantastico ha iniziato nei giorni scorsi a scaldare i motori. Il 4 aprile con la Karaoke Night e ieri sera con il Cartoon Party allo Spazio Politeama. Da oggi pomeriggio, invece, si entra nel clou della manifestazione con un calendario fitto di appuntamenti. Alle Stanze Ulivieri è pronta l’area games. Lega Pokémon organizza un torneo di videogioco competitivo, mentre dalle 14 sarà possibile partecipare all’Escape Room, un gioco di logica in cui i partecipanti vengono chiusi in una stanza e devono riuscire a risolvere tutti gli enigmi per poter fuggire. Non mancherà il Club del Mattoncino, pronto a stupire grazie alle intramontabili Lego. E ancora lezione di scacchi e dimostrazioni pratiche di kendo.

Chi intende spostarsi allo Spazio Politeama troverà l’area fumetto, con la mostra mercato alla presenza di artisti, case editrici, commercianti, hobbisti. Al primo piano dell’edificio è stata invece allestita un’area talk per confronti e dibattiti. Si parte alle 15 con delle letture-tributo in ricordo di Gianni Somigli e si prosegue alle 15,30 con "Dentro e fuori dal tavolo", una tavola rotonda sull’utilità del gioco di ruolo nel mondo del lavoro. Tra gli ospiti del panel spicca l’ex parlamentare valdarnese e docente universitario Samuele Segoni. Alle 17 conferenza su Miyazaki, fresco di Premio Oscar, con gli youtuber Kirio e ENDO. Per coloro che intendono trascorrere un sabato sera diverso dal solito, il ritrovo è alle 21,30 all’auditorium di via Marzia. Il gruppo From Beyond ha infatti organizzato un gioco di ruolo dal vivo dal titolo "Innsmouth 90210", ispirato ai racconti di Lovecraft.

Domani si riparte fin dalla mattina, con il Politeama che ospiterà un workshop sulla realizzazione dei cosplay, i costumi che rappresentano i personaggi di anime o videogiochi. Il pomeriggio proseguirà con un talk sul doppiaggio, una puntata del podcast "Holiday Inn’s Smouth" e con l’arrivo del Dottor Pira, l’atteso ospite intervistato da Lo Sgargabonzi. Ci sarà anche la possibilità di seguire un approfondimento sull’intelligenza artificiale. In parallelo al Comics, si terrà fino a domani sera lo street food nel centro storico. Sarà presente una vasta area tra via Roma e piazza Varchi con food truck di cucina regionale italiana e internazionale, con pietanze preparate al momento e alternative gluten-free e vegetariane. Ci sarà spazio anche per musica live, luna park, artisti di strada e giocoleria. Da segnare in agenda il concerto dei Banana Split in programma domani alle 18.