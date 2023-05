Mostra Fotografica tutta al femminile alla Casa dell'Energia

Arezzo, 4 maggio 2023 – Un viaggio per esplorare come Natura, Uomo ed Arte entrano in contatto nel mondo contemporaneo della fotografia.

L’indagine tra Uomo, Natura e Ambiente è alla base di “Panysm - (Wo)Man Through Nature”, collettiva fotografica delle cinque artiste Andrea Lisa Papini, Silvia Pannella, Mara Giammattei, Flavia Gramaccioni e Susanna Caperdoni (da un’idea di Fabio Mori, e con la curatela di Gemma Bui e Andrea Lisa Papini), in programma da domenica 7 maggio a mercoledì 7 giugno alla Casa dell'Energia.

La Mostra è realizzata con la collaborazione delle Associazioni Collettivae APS, Simposio di Ipparchìa APS e Terra di Arezzo APS; la Media Partnership è di Weare Lifestyle Magazine Arezzo. Le stampe fotografiche sono a cura di Luca Maltinti Guidi, quelle promozionali di Tipografia Basagni.

Il Vernissage è previsto per domenica 7 dalle 18 alla Casa dell’Energia. Ingresso libero. Orari di visita: Lun / Ven - 10 / 19.

Per oltre un mese si potranno ammirare 20 fotografie artistiche scattate da 5 artiste del Territorio e cinque stampe tipografiche, variazioni stilistiche della locandina.

Il direttore della Casa dell’Energia Fabio Mori: “ Siamo orgogliosi di ospitare Panysm qui alla Casa dell’Energia, l’Urban Center è da sempre un punto di riferimento per le Associazioni, gli Enti Locali e le imprese del Territorio.

Il concept di questa Mostra collima con la nostra attività di divulgazione di tematiche per noi centrali come la Transizione Energetica in particolare e l’Educazione alla Sostenibilità in senso più ampio, L’Uomo è parte della Natura, non sopra di essa, un concetto che cerchiamo di imprimere nelle nuove generazioni con eventi di questo tipo, la mostra sarà visitabile per un mese“.