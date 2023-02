Mostra dell’artigianato: festa con 50 espositori

di Claudio Roselli

Con due mesi esatti di anticipo, sono state ufficializzate le date dell’edizione 2023, la 48esima della serie, della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, che si terrà nel centro storico di Anghiari. Apertura sabato 22 aprile e chiusura, come oramai è tradizione, il 1° maggio, che quest’anno cade di lunedì, per un totale di dieci giorni esatti, dei quali sette compresi nei due ponti festivi che abbracciano il periodo: dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio. La macchina organizzativa dell’Ente Mostra è ovviamente già al lavoro per uno fra gli appuntamenti in assoluto più importanti dell’intera provincia di Arezzo, che esalta non soltanto la qualità della produzione "fatta a mano" ma anche lo stupendo contesto medievale di Anghiari (inserita fra "I borghi più belli d’Italia"), nel quale si riapriranno per l’occasione vecchi fondi e laboratori. Tradizione in primo piano, quindi, ma con uno sguardo proiettato al futuro e con il solito importante spazio dedicato all’artigianato artistico, nell’esposizione "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno".

La stesura del programma è in fase di completamento, con diverse nuove iniziative che potranno accompagnare i visitatori nei giorni della mostra, sempre comunque ruotando attorno agli artigiani, che sono i veri protagonisti di una kermesse nella quale al fianco degli organizzatori vi sono da sempre la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la Regione Toscana, Cna e Confartigianato Arezzo, la Provincia di Arezzo, il Comune di Anghiari, l’Associazione Pro-Anghiari e la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.

Come sempre, saranno una cinquantina abbondante gli operatori presenti e interattivi con chi si reca ad ammirare le loro creazioni e confermati sono anche gli orari di apertura: nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 19.30, nei feriali dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Semmai – questo sì – sarà una mostra mercato senza il nuovo presidente dell’ente, dopo la scadenza del mandato di Giovanni Sassolini Busatti, per cui in attesa della nuova fumata bianca la carica "ad interim" sarà ricoperta dal sindaco Alessandro Polcri. "Con la chiusura della passata edizione siamo arrivati fino a gennaio e ora ritengo opportuno concentrare le energie sulla 48esima edizione, poi quando sarà terminata affronteremo l’argomento della presidenza", ha detto Polcri.