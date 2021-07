Arezzo, 29 luglio 2021 - In un incidente ferroviario intorno alle 7, alla stazione di Arezzo, una persona è rimasta uccisa da un treno che l'ha investita davanti a decine di pendolari che attendevano un convoglio regionale per Firenze. È successo lungo il binario 4. Intervenuti gli agenti della Polfer e l'autorità giudiziaria per l'identificazione e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Sul posto il 118 che ha solo potuto constatare la morte della persona investita.

Da capire se si sia trattato di una fatalità o di un suicidio. I treni sulla linea hanno subito ritardi. Perl almeno un'ora la circolazione ferroviaria dentro la stazione è rimasta completamente bloccata, con disagi sia per i convogli della linea lenta, quelli dei pendolari, sia per la direttissima e i treni a lunga percorrenza. Solo intorno alle 8 è ripartito il primo treno, la situazione si sta adesso normalizzando, anche se gli effetti si avvertiranno probabilmente per tutta la mattina.