Morto schiacciato sotto l'albero a Castel San Niccolò: il corpo resta sotto sequestro

CASTEL SAN NICCOLÒ

Non c’è ancora una data per i funerali di Giuseppe Baracchi, il 77enne morto lunedì nei boschi di Borgo alla Collina, nel comune di Castel San Niccolò, schiacciato dal peso dell’albero che stava potando. La salma di Beppe, come lo chiamavano gli amici, è ancora sotto sequestro.

E’ stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito fin dai primi momenti. Nelle prossime ore potrebbe essere dato il nulla osta per i funerali, per permettere a famigliari, Baracchi ha due figli, e ad amici, di salutarlo per l’ultima volta. Giuseppe, lunedì mattina da Pagliericcio, il piccolo paese sopra Strada in Casentino in cui vive, si era messo in auto per raggiungere Borgo alla Collina, sempre nel comune di Castel San Niccolò.

Lo aveva chiamato un amico per aiutarlo a potare il grosso arbusto, visto la sua lunga esperienza nel campo. Ma qualcosa quella mattina è andato storto, il pensionato ha perso la vita travolto dal peso della pianta. Per far luce sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri di Bibbiena e di Poppi, arrivati sul posto insieme ai soccorsi. Di sicuro c’è solo che il grande albero ha travolto Baracchi, che in un istante si è trovato a terra schiacciato dal peso del grande arbusto. A niente sono serviti gli sforzi dei soccorritori per rianimarlo.

Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, in un primo momento, era stato attivato anche il Pisll, il dipartimento di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl.

Ma presto è stato accertato che non si trattava di un incidente sul lavoro: il 77enne, infatti, stava "abbattendo l’albero per conto di un amico", come hanno poi riportato le forze dell’ordine.

Gaia Papi