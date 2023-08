Morto nel rogo: nasce il suo museo Sandrelli, dopo il dramma in diretta arriva lo spazio per i giovani artisti

di Luca Amodio

"Vogliamo tenere viva la memoria di Francesco ma anche dare opportunità ai giovani artisti". Sono le parole di Maria Sandrelli, la sorella di Francesco, il pittore cortonese scomparso tragicamente nel marzo scorso per le ustioni riportate nel rogo della sua auto lungo il grande raccordo anulare, tra l’indifferenza dei passanti.

A luglio, il 7 di luglio, il giorno in cui Francesco avrebbe compiuto 54 anni, la famiglia ha formalizzato la nascita di un’associazione che porta il suo nome il cui progetto era già in fase di elaborazione dal maggio scorso. La sorella Maria, presidente dell’associazione, insieme al fratello Lorenzo, alla mamma Maria Vittoria e al padre Alberto, hanno deciso di creare un luogo ad hoc nel centro di Camucia, proprio dove vive la famiglia, per tenere viva la memoria di Francesco.

Lo ricordano così come era stato nel giorno dei funerali, uomo ma anche "pittore, poeta, agricoltore e grande amante della natura", in quella che sarà una mostra permanente delle opere dell’artista cortonese che lo avevano portato in tutta Europa e anche negli Stati Uniti.

Troverà posto nel centro della frazione cortonese, in via della Repubblica: locali prima in gestione al comune di Cortona ma adesso già in fase di ristrutturazione in vista del nuovo utilizzo. Non c’è ancora una data di inaugurazione ma sicuramente il progetto partirà entro fine anno.

Nel frattempo, comunica l’associazione in un post facebook, molti progetti stanno prendendo forma. "Le opere di mio fratello sono tante, per questo le esporremo a rotazione - ci spiega nei dettagli la sorella Maria - Francesco amava la cultura, l’arte, la poesia e l’ambiente: vogliamo dar seguito alle sue passioni". Un luogo espositivo, dove le opere di Sandrelli continueranno a mostrarsi al pubblico ma non solo: sarà anche uno spazio in cui "vogliamo organizzare eventi, dalle letture, alle presentazioni coinvolgendo anche altre associazioni del territorio", continua la presidente dell’associazione".

Una sorta di occasione offerta alle nuove generazioni, sullo sfondo di una tragedia che ha segnato una famiglia e una comunità. Il modo per dare un’opportunità alle nuove generazioni: "pensiamo anche alla promozione di giovani artisti, attraverso borse di studio o residenze artistiche", continua la sorella Maria che sottolinea anche come tra gli obiettivi dell’associazione ci sia quella di "realizzare progetti culturali, sociali e per la tutela dell’ambiente".

Certo, quel 6 febbraio resta indelebile. Quando Francesco Sandrelli venne circondato dalle fiamme nell’incendio che scoppiò nell’auto su cui l’artista cortonese viaggiava lungo la tangenziale che cinge Roma. La scena venne ripresa da alcuni passanti con lo smartphone ma nessuno si fermò a soccorrere l’uomo. Anzi, ci furono perfino derisioni e commenti davvero poco affettuosi ad incrociarsi con quelle immagini. Quando i sanitari arrivarono ormai le ustioni erano troppo gravi. La morte sarebbe arrivata in ospedale, il mese dopo.