Investito e ucciso da un bus mentre soccorre un capriolo, autista condannato in Appello

Arezzo, 11 gennaio 2024 – Si era fermato sulla strada per soccorrere un capriolo ferito ma venne travolto da un bus Tiemme. Nell’incidente, avvenuto lungo la strada regionale 69 nella periferia di Arezzo, morì Argante Sinatti, ex elettricista Enel in pensione. I fatti risalgono al 4 novembre del 2017 ma oggi si è svolto il processo di Appello nel tribunale di Firenze. La sentenza odierna ha ribaltato il giudizio in primo grado ad Arezzo che si era concluso con l'assoluzione dell'autista del mezzo pubblico.

L’Appello ha invece rilevato la colpevolezza del conducente condannandolo a otto mesi con relativa sospensione della licenza di guida. Per le parti civili figlia, genero e tre nipoti, rappresentate legalmente dall'avvocato Tiberio Baroni, è stata stabilita una provvigionale di 20mila euro.