Morto giù dal solaio: il dolore di due paesi

di Maria Rosa Di Termine

Una morte tragica e due centri del Valdarno in lutto, Cavriglia e San Giovanni, per la scomparsa a soli 59 anni di Davide Stagi, l’artigiano precipitato dal solaio di un capannone a Santa Barbara, la frazione cavrigliese sovrastata dalle torri della Centrale Enel. All’indomani del dramma, avvenuto nella tarda mattina del 26 febbraio scorso, al dolore unanime si è unito quello del sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni che ha parlato di una giornata di profonda tristezza per l’intera vallata. "La nostra comunità – ha sottolineato - piange un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, conosciuto e stimato da tutti. Siamo rimasti tutti sconvolti per quanto avvenuto e ci stringiamo con affetto e cordoglio attorno alla famiglia di Davide, alla moglie, ai figli e ai parenti. Davide non c’è più, ma il suo esempio di vita non sarà mai dimenticato". Vicinanza ai congiunti della vittima è stata espressa anche dalla Synergy Basket Valdarno, la società sangiovannese di cui Stagi era stato consigliere e attivo sostenitore e che ha voluto ricordarlo con riconoscenza. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri della stazione di Castelnuovo dei Sabbioni per far luce su ogni aspetto dell’incidente mortale per il quale è stato aperto un fascicolo di inchiesta dalla Procura di Arezzo. Il cinquantanovenne risiedeva nel quartiere del Ponte alle Forche, alla periferia Nord della città di Masaccio, ed era andato in pensione da appena 20 giorni, dopo una lunga attività lavorativa nel settore del ferro avviata dal padre. A quanto si è appreso domenica mattina si era recato nel magazzino di via dell’Artigianato per prendere una rulliera per il taglio dei metalli, ma per cause tuttora al vaglio degli inquirenti il pavimento di un soppalco dove si trovava l’attrezzatura avrebbe ceduto sotto i suoi piedi. Un volo di più di 3 metri e nella rovinosa caduta il valdarnese è stato travolto e schiacciato inesorabilmente da una cassa in ferro del peso di oltre 2 quintali.

I sanitari giunti sul posto, dopo l’allarme fatto scattare dai familiari, non hanno potuto far altro che certificare la morte. Ad affiancare i soccorritori anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi che hanno recuperato il corpo esanime, trasportato in seguito all’obitorio dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dove ieri mattina si è svolta una ulteriore ricognizione sulla salma. Gli accertamenti sono proseguiti anche ieri e già nei primi momenti successivi alla disgrazia erano intervenuti gli ispettori della Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud Est proprio perché la morte è avvenuta in un capannone.