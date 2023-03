Morto giù dal solaio Domenica l’addio I funerali di Davide Stagi a Ponte alle Forche La commozione e le indagini in corso

SAN GIOVANNI

Saranno celebrati questo pomeriggio, alle 14, nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ponte alle Forche a San Giovanni, i funerali di Davide Stagi, morto nel crollo del solaio di un capannone a Santa Barbara di Cavriglia.

La Procura della Repubblica di Arezzo, dopo gli esami di rito, ha rilasciato il nullaosta ai congiunti e la salma sarà trasferita dall’obitorio dell’ospedale della Gruccia alla parrocchia del quartiere sangiovannese dove l’artigiano risiedeva. Il dramma si è consumato domenica mattina quando il cinquantanovenne aveva raggiunto con un furgone il magazzino di via dell’Artigianato per ritirare una rulliera, attrezzo necessario per il taglio di materiali ferrosi. Poco prima delle 13 la disgrazia. Cadendo da un’altezza di più di tre metri per il cedimento improvviso del soppalco utilizzato come ufficio, l’uomo era stato travolto e schiacciato dai detriti e da una cassa di metallo del peso superiore ai 2 quintali.

All’arrivo dei soccorritori, allertati dai familiari che non l’avevano visto rientrare a casa, per il valdarnese purtroppo non c’era ormai più nulla da fare.

Le indagini sono state subito avviate dai carabinieri della stazione di Castelnuovo dei Sabbioni, intervenuti sul posto insieme agli ispettori del servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud Est e ai Vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi incaricati di recuperare il corpo.

In pensione da venti giorni Stagi era particolarmente conosciuto nel territorio, esponente di una famiglia di imprenditori nel comparto della lavorazione dei metalli e noto in ambiente sportivo per il supporto da consigliere assicurato in passato alla Synergy basket.

M.D.T.