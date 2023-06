Morto folgorato mentre pescava Il dono dei genitori di Gabriele: un defibrillatore lungo l’Archiano

BIBBIENA

I genitori di Gabriele Lusini, il giovane che ha perso la vita dopo essere stato folgorato mentre stava pescando sulle rive dell’Archiano, hanno compiuto un altro grande gesto di incredibile valore umano e sociale: dopo aver acconsentito alla donazione degli organi del figlio, hanno deciso di devolvere in beneficenza i generosi fondi raccolti durante i funerali del giovane. Parte della cifra sarà finalizzata all’acquisto di un defibrillatore da collocare all’interno della ciclopista dell’Archiano, in modo che qualsiasi cittadino possa avere una possibilità di salvarsi in caso di malore. Le altre parti andranno in beneficenza a Ail e all’associazione Mauro Grifoni Forever per il suo impegno a favore dei bambini dell’ospedale Meyer.

"Credo che non ci sia un gesto più bello di quello di questi due genitori che, in un momento tragico, decidono di aiutare gli altri in nome del loro amato ragazzo – commenta con grande commozione il sindaco Filippo Vagnoli – Questa famiglia rappresenta un esempio di vita per tutti noi che ci siamo stretti attorno a loro per offrire il nostro appoggio e il nostro affetto. Li ringrazio a nome di tutta la comunità che continuerà a dimostrare vicinanza. Credo che ognuno di noi sia chiamato, nel suo piccolo, a grandi gesti. Katiuscia e Fabio oggi ci indicano la strada".

Gabriele è venuto a mancare lo scorso 12 giugno a causa di un tragico incidente nella pista ciclabile sulle rive del fiume Archiano.

Il ragazzo era appena uscito dal lavoro ed aveva deciso di passare un momento di svago dedicandosi ad uno degli hobby che più amava. Mentre stava pescando, la sua canna da pesca in fibra al carbonio si è agganciata ai fili dell’alta tensione dalla potenza di 220 v. La potente scossa, generata dall’accidentale contatto con i cavi, gli ha provocato un immediato arresto cardiaco. Subito è stato soccorso dai passanti presenti sul luogo, che hanno effettuato le manovre di rianimazione e hanno chiamato immediatamente gli operatori sanitari.

Vista la gravità delle sue condizioni, il ventenne era stato portato a Careggi in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso. Durante le ore successive il suo stato di salute sfortunatamente è andato peggiorando e nella serata del 13 giugno è arrivata la terribile comunicazione del decesso. La famiglia già in un primo momento aveva deciso acconsentire alla donazione degli organi, in modo da poter dare una speranza di vita a tante altre persone. Tutta la popolazione del Casentino è rimasta sconvolta dalla tragica notizia.

Sono state poi centinaia le persone presenti poi ai funerali, celebrati nella parrocchia Niccolò di Soci, che sono giunte da ogni parte della vallata per salutarlo con grande affetto e amore.