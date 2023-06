Morto folgorato a pesca L’addio a Gabriele lo celebra il vescovo

di Gaia Papi

Nel dramma, semi di speranza. La famiglia di Gabriele Lusini ha deciso di donare tutti gli organi del suo ragazzo. Tutti, tranne il cuore rimasto compromesso da quella fatale scarica di corrente elettrica che non gli ha lasciato scampo. Ha lottato 24 ore Gabriele dal letto dell’ospedale fiorentino di Careggi dove era stato ricoverato lunedì dopo essere caduto a terra privo di sensi probabilmente dopo aver agganciato, o magari solo sfiorato con l’amo della sua canna da pesca, la linea elettrica sovrastante al punto in cui stava pescando, alimentata a 220V. Gabriele se ne è andato il 13 giugno, il giorno del suo 21esimo compleanno, con ancora tra le mani un gran pezzo di storia da vivere e l’ingiustizia della sua morte, fatale, assurda. Gabriele era di Chitignano, la notizia ha gettato nello sconcerto tutto il Casentino dove era conosciuto e amato. Da anni giocava nella squadra di calcio del Bibbiena, "Un Bimbo, un raga e uomo cresciuto con i nostri colori. Un forte abbraccio Gabri" scrivono il presidente Mario Rosadini, i dirigenti e tutto lo staff tecnico. I suoi compagni di squadra lo saluteranno deponendo la maglia della società sulla sua bara. Gabriele poi lavorava nell’azienda Ceg di Bibbiena.

Proprio all’uscita dal suo turno, lunedì, era andato con il cugino a pescare sul torrente Archiano in Casentino. La sua era una grande passione quella per la pesca e aveva iniziato anche un percorso agonistico con la società Pescatori Casentinesi della quale faceva parte. E da ieri tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. Il Comune di Bibbiena ha deciso di dedicare la mostra scambio di Soci di questo fine settimana a Gabriele. L’assessore Bronchi ha tentato di annullarla ma impossibilitato vista la complessità dell’organizzazione e dei partecipanti. E ancora altri messaggi: "Il suo garbo e la sua gentilezza sembravano a volte di altri tempi e facevano di Gabriele una persona amata e rispettata da tutti. Come Fipsas di Arezzo ci stringiamo attorno alla famiglia Lusini e a tutte le persone a lui vicine. Gabriele ci mancherai". Il mondo della pesca aretino, e non solo, lo ricordano con affetto. Messaggi di cordoglio stanno arrivando dagli amanti della pesca di tutta Italia. Tanti, tantissimi sono i post che si stanno susseguendo sulle pagine Facebook. Un ricordo, un saluto, un messaggio di dolore. Un’intera comunità lo ricorda come un ragazzo pulito, appassionato, oltre che molto bello. Oggi, alle 16, nella chiesa San Niccolò di Soci si terranno i funerali celebrati da monsignor Migliavacca, amici conoscenti, la sua squadra, i compagni di pesca e la sua famiglia lo saluteranno per l’ultima volta. Fino ad allora la camera ardente sarà allestita nella casa dei nonni a Bibbiena.