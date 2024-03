Rimane incastrato nella motozappa e muore, dramma nei campi

Arezzo, 23 marzo 2024 – Un uomo di 73 anni è morto a causa di un incidente avvenuto mentre lavorava con una motozappa in un terreno di sua proprietà in una frazione del comune di Bucine (Arezzo).

Da quanto appreso, il 73enne, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto rimando incastrato nelle zappe della fresa dell'attrezzo.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo per il quale però il medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Bucine per gli atti di competenza e per capire la dinamica dell'incidente.