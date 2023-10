Bici travolta da un’auto, muore dopo due mesi. Si indaga per omicidio stradale

Monte San Savino (Arezzo), 20 ottobre 2023 – Non ce l’ha fatta il 38enne che lo scorso agosto era stato travolto mentre stava pedalando a bordo della sua bici, a Monte San Savino: è morto dopo un mese e mezzo di agonia lunedì scorso. Erano circa le 22.30 del 29 agosto quando un auto ha urtato il cittadino ’indiano classe ‘85, vicino al casello autostradale della città del Sansovino, all’altezza della frazione delle Vertighe.

Sembrerebbe che la vittima sia stata tamponata lateralmente mentre stava viaggiando in sella alla sua bicicletta, forse mentre stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. L’impatto - violentissimo - aveva sbalzato l’uomo a terra e allertato i passanti che avevano prontamente lanciato l’allarme al 118.

Nel frattempo la circolazione all’ingresso dell’Autosole era andata in tilt anche per i rilievi prima, e le operazioni di bonifica dopo, portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Cortona che hanno rallentato il traffico sulla strada provinciale, molto trafficata anche a quell’ora visto che fa da snodo tra i principali centri della Valdichiana, non soltanto per l’uscita dell’A1.

Insieme ai militari, sul posto sono poi intervenute le ambulanze dell’Asl che appena arrivate hanno trasportato l’uomo a sirene spiegate in direzione Siena: al policlinico Le Scotte, dove il giovane è arrivato in codice rosso, in gravissime condizioni. Nel corso dell’ultimo mese l’uomo era rimasto in osservazione: prima era stato trasferito alla Gruccia di Montevarchi, e poi in una clinica di riabilitazione sempre nel Valdarno dove però le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni fino al decesso di lunedì scorso.

L’uomo di origini indiane, viveva nel comune di Civitella e lavorava in zona, anche se la sua famiglia era rimasta in India. Dopo il decesso, la Procura di Arezzo ha aperto, come di rito, un’inchiesta per omicidio stradale per chiarire nei contorni la dinamica dell’incidente e le responsabilità dell’uomo al volante. La salma è ancora a disposizione della magistratura che valuterà se disporre l’autopsia. Si tratta del quarto incidente mortale in Valdichiana: l’ultimo il 18 agosto scorso, nel Cortonese, in cui perse la vita un 60enne della zona dopo essersi scontrato a bordo dello scooter con un’auto mentre stava svoltando verso casa sua, a pochi passi dal luogo della tragedia.

Le altre morti sulle strade sono arrivate invece a Castiglion Fiorentino, la prima, nei primi giorni del 2023 a Brolio, mentre la seconda vittima alcuni mesi dopo, a fine primavera, nel ponte che dal capoluogo porta in località La Nave.