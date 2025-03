Morti per lo stesso tumore dopo la pensione

Tre vigili del fuoco aretini morti a distanza di pochi mesi per la stessa malattia. Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli avevano prestato servizio fianco a fianco per anni nella caserma aretina; sono morti a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro a causa della stessa malattia: un glioblastoma di quarto grado. Le loro vite si sono spente nell’arco di un anno e due mesi, poco dopo il loro pensionamento, scatenando interrogativi tra familiari e colleghi, che ora si stanno battendo per far luce su quella che potrebbe non essere solo una sfortunata coincidenza. Il glioblastoma è un tumore maligno al cervello che colpisce 3-4 persone ogni 100.000 abitanti ogni anno. I parenti delle vittime hanno iniziato a nutrire sospetti. Sono convinti che ci possa essere una relazione tra il lavoro dei vigili del fuoco e il tumore che li ha colpiti, e hanno intrapreso delle ricerche per cercare di capire se l’esposizione a certe sostanze possa essere la causa. Matteo Ralli, uno dei familiari, ha raccontato al Tgr Toscana che sono emerse delle ipotesi che potrebbero spiegare l’insorgere della malattia. Le ipotesi portano a una possibile connessione con l’esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche nei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione ai vigili del fuoco, come tute e schiume antincendio. Il sospetto dei familiari è che questi dispositivi di protezione possano nascondere un rischio invisibile e letale. Hanno avviato una procedura per il riconoscimento della causa di servizio, processo che consente ai dipendenti pubblici di far riconoscere come causa del decesso una malattia legata al proprio lavoro. Il loro obiettivo non è ottenere risarcimenti economici, ma chiedere al Ministro della Salute un’indagine epidemiologica su un possibile legame tra l’esposizione ai PFAS e l’insorgere di tumori tra i vigili del fuoco. I familiari sono stati contattati dalla moglie di un altro vigile del fuoco, che ha prestato servizio a Bibbiena e Arezzo nei primi anni 2000 e che sarebbe morto per lo stesso tumore, come ha riportato Arezzo Notizie.