Morti nell’incidente L’addio di Terranuova

È il momento del silenzio e del lutto. Oggi Terranuova piange Francesco Diana e Gianna Mori, lui 56 anni e lei 50, le vittime del gravissiomo incidente di Indicatore contro una Posche. Il primo morto quasi subito dopo l’impatto, appena il tempo di essere trasferito in ospedale, lì dove il Pegaso che avrebbe dovuto trasferirlo a Siena ha dovuto spegnere le sue ali. La moglie si è arresa a Firenze, nell’ospedale di Careggi, poche ore dopo lo schianto.

Nel giorno dell’addio si celebrano i solenni funerali. Saranno celebrati alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Nuova a Terranuova, è probabile che a presiederli sarà il parroco, don Enrico Gilardoni. Saramo in tanti alla messa: in testa le associazioni delle quali Franceco e Gianna facevano parte, per costruire insieme a loro un percorso di crescita per il figlio. I responsabili lo hanno detto subito: continueranno a lavorare per portare avanti il progetto della coppia sul ragazzo ormai fuori pericolo.

Vivevano in località Le Ville a Terranuova: persone tranquille, molto apprezzate. Francesco Diana lavorava alla Polynt di San Giovanni Valdarno. Molti i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni tramite ai social alla famiglia Diana, anche da figure istituzionali.

Oggi il funrale in attesa di delineare la verità sullo schianto a due passi da Indicatore, vicino alla città di Arezzo. L’incidente è avvenuto nei pressi di una semicurva, dopo la quale - in base alla ricostruzione fatta - la Porsche avrebbe invaso la corsia opposta prima del tremendo impatto.

Dopo lo scontro la Carrera ha proseguito la propria marcia per 200 metri, pur avendo perso una ruota. La Skoda è finita in fossetta laterale, con il muso distrutto. Ancora gli agenti dovranno ascoltare alcuni testimoni per avere un quadro chiaro dell’accaduto. Al momento dello scontro l’asfalto non era bagnato e non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Le analisi tossicologiche sul conducente della Porsche hanno dato esito negativo, sia alcol test che test antidroga.

Per il conducente ma non proprietario della vettura, si profila in ogni caso l’accusa, come da prassi in questi casi, di omicidio stradale.

L’inchiesta è coordinata dalla pm della Procura di Arezzo Julia Maggiore.