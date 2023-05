Morte di Beatrice, sì alla commissione

Doping: il consiglio regionale dice sì alla mozione del Pd che ha chiesto una Commissione parlamentare d’inchiesta. Una iniziativa che trae spunto da alcune tragiche vicende che hanno riguardato atleti, soprattutto calciatori nel corso degli anni. Tra questi, c’è Bruno Beatrice (nella foto), centrocampista amato dai tifosi aretini. Negli anni Settanta, Beatrice giocò in Serie A militando nella Ternana, nella Fiorentina e nel Cesena. Nel campionato cadetto collezionò complessivamente 126 presenze e segnò 3 reti. Ma nella sua carriera agonistica lo impegnò anche in Serie B con 127 presenze e 2 reti. Con la Fiorentina conquistò la Coppa Italia nel torneo del 1974-1975. L’ultima esperienza professionale fu nel Montevarchi. Poi il dramma: nel 1985 all’atleta fu diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta che lo condusse alla morte due anni dopo. Beatrice aveva 39 anni: si spense ad Arezzo. La moglie Gabriella non si è mai arresa e ha sempre lottato per fare luce sulla vicenda.

"Attivarsi nei confronti del Parlamento affinché si valuti la possibilità di costituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pratiche medico-sportive che hanno interessato atleti e calciatori negli scorsi anni, con particolare riferimento al periodo antecedente l’adozione delle normative di contrasto al fenomeno del doping".

E’ questo l’impegno per la giunta regionale contenuto nella mozione approvata a maggioranza e proposta dal gruppo dem, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. La mozione è stata integrata con un emendamento proposto da Irene Galletti (M5S) e accolto da Ceccarelli che chiede al Parlamento di disporre una nuova indagine conoscitiva sul fenomeno del doping. "L’inchiesta seguita alla morte di Beatrice – ricorda Ceccarelli – aveva portato all’iscrizione di cinque persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale dato che, secondo quanto riportato dalla famiglia, il calciatore venne sottoposto a un ciclo di raggi Roentgen per guarire più in fretta da una pubalgia, con circa cento sedute svoltesi dal marzo al maggio 1976. L’indagine è stata a suo tempo archiviata per prescrizione, tuttavia dai contenziosi civili sono emersi ulteriori elementi di possibile approfondimento relativamente alle tecniche, tipologie di apparecchi e collocazione dei medesimi, nonché alle metodologie e pratiche utilizzate in quel precipuo contesto".

Ceccarelli si sofferma su altro elemento: "Con questa mozione vogliamo raccogliere l’appello lanciato dal figlio di Bruno Beatrice, Alessandro, che aveva scritto anche al presidente Mattarella per chiedere che le istituzioni si facciano carico di fare luce sulla morte del padre e, più in generale, sul fenomeno del doping nel mondo del calcio a partire dagli anni Settanta, anche mediante l’istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare su tali temi".

Gaia Papi