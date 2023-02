Morta tra la neve, adottati 7 dei suoi cani

di Claudio Roselli

Hanno trovato "dimora" sette dei dieci cani di razza "Mirotic" che allevava Mirella Cristiana Gogu (nella foto), la 50enne di origine rumena morta quasi tre settimane fa nella tormenta di neve mentre rientrava nella sua abitazione in località Cocchiola di Badia Tedalda. E per dimora si intende ovviamente una famiglia o semplici persone che li hanno adottati. La notizia è stata direttamente comunicata dal sindaco del Comune dell’Alta Valmarecchia, Alberto Santucci, che ha ricordato ed elogiato l’impegno dei dipendenti comunali (l’architetto Elena Chiasserini e tre operai, Valeria, Lucia e Lorenzo) e delle veterinarie. Attraverso un post su Facebook, Santucci ringrazia tutti coloro che hanno deciso di prendersi cura in maniera permanente di questi animali, esemplari di taglia grande provenienti dai monti Carpazi e utilizzati per la difesa del bestiame. Anche uno dei gatti dati per dispersi è ricomparso e ha trovato chi d’ora in poi lo accudirà, per cui la gratitudine del sindaco è estesa anche alla signora che lo ha fatto. Rimangono pertanto a disposizione di chi li volesse tre cani, i più anziani del gruppo, che sono peraltro ancora un po’ impauriti, tendenzialmente aggressivi e quindi da addomesticare, ma c’è uno dei dipendenti comunali che sta provvedendo.

Santucci estende quindi all’appello a chi fosse interessato, dal momento che i canali mediatici si sono rivelati efficaci: mettersi in contatto con il Comune di Badia Tedalda al numero telefonico 0575 714020 per poi recarsi al locale canile. Un modo per chiudere al meglio la triste storia consumatasi nel pomeriggio del 23 gennaio scorso, quando la sfortunata Mirella Cristiana – giunta oramai nelle vicinane di casa – venne colta da un malore rivelatosi fatale durante la forte nevicata in atto. Quando il giorno seguente c’è stato il tragico ritrovamento, i "Mirotic" erano tutti chiusi nei box dei cavalli, tranne un cucciolo libero e impaurito in una stanza aperta; due cani erano già deceduti dentro i box, gli altri dieci erano vivi ma un po’ deperiti e affamatissimi; c’erano anche tre cuccioli piccoli e uno più cresciuto. Sono stati nutriti e, dopo il sopralluogo con le veterinarie della Usl, nove dei dieci animali erano stati portati al canile rifugio di Sterpaia Vecchia e uno (che stava molto male) nella clinica veterinaria. L’adozione è stata possibile dopo l’ok della madre della vittima e adesso serve un padrone per i restanti tre, cosa che sarebbe senza dubbio piaciuta alla povera Mirella Cristiana.