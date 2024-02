Esce per buttare i rifiuti. Muore investita dall’auto della conoscente

Bibbiena, 15 febbraio 2024 – Era uscita di casa per buttare la spazzatura, è stata investita da un’auto morendo sul colpo. A niente sono serviti i disperati tentativi per rianimarla. La tragedia ieri, nel primo pomeriggio, nel centro di Partina. La vittima è Gina Cenni, 77 anni, molto conosciuta in paese. Per una vita aveva lavorato nello storico lanificio di Soci.

La terribile notizia ha fatto presto il giro del piccolo centro facendo cadere nello sconforto i conoscenti. Tra questi i titolari e i clienti del suo bar del cuore, quello che la donna amava frequentare quasi quotidianamente. Ieri si sono chiusi in un doloroso silenzio, ogni parola avrebbe ingigantito l’immenso dolore per quella improvvisa, tragica scomparsa. Tragedia che ha colpito soprattutto un’intera famiglia, Gina aveva un marito e due figlie che le avevano regalato due nipoti. Erano le 14,40 circa, la donna era appena uscita di casa per gettare l’immondizia nei bidoni vicini; subito dopo, secondo quanto trapelato, sarebbe dovuta andar a far visita ad una familiare che stava poco bene.

Doveva essere un pomeriggio come gli altri, fatto di gesti quotidiani e di affetti. Ma mentre stava attraversando la strada, lungo il rettilineo davanti al campo sportivo del paese, in un punto che, sembra, fosse nelle vicinanze delle strisce pedonali, è stata travolta da una vettura. Forse una distrazione dell’autista, nessuna curva ne ostruiva la visibilità.

La ricostruzione dell’accaduto spetterà alle forze dell’ordine intervenute sul posto per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Fatto sta che l’impatto con un’utilitaria, guidata da una donna, cinquantenne, anche lei residente a Partina, è stato violentissimo; se pur, secondo le prime indiscrezioni, sembra non viaggiasse ad alta velocità. Immediata è stata la chiamata al 118. I sanitari - giunti sul posto con un’ambulanza della Misericordia di Badia Prataglia e un’ambulanza infermierizzata della Croce rossa di Stia - hanno fatto il possibile per salvare la 77enne, allertando anche l’elisoccorso Pegaso per tentare il tutto per tutto. Le manovre per cercare di rianimarla sono andate avanti a lungo. Ma niente è servito, la donna è morta sul luogo dell’impatto, a pochi metri da casa.