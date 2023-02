Morta di legionella, indaga la procura. D’Urso risponde a Ghinelli: "Subito informato"

L’Asl Toscana Sud Est interviene sul caso di legionella che ha portato alla morte della seconda donna nel giro di poche settimane e ha risposto ai dubbi espressi da Alessandro Ghinelli sulla comunicazione carante al sindaco, come autorità sanitaria. L’Asl, guidata da Antonio D’Urso (nella foto), replica così: "L’attività svolta dalla Struttura di igiene e sanità pubblica dell’Asl Tse sul caso è stata inviata tempestivamente al sindaco, tant’è che lo stesso ha esercitato le funzioni previste quale autorità in materia di salute pubblica con l’emissione dell’ordinanza finalizzata a prevenire situazioni di pericolo per la salute. Nella nota inoltrata dalla Struttura di igiene e sanità sono riportati tutti gli accorgimenti necessari sulla base degli accertamenti effettuati e le specifiche competenze di questa azienda sanitaria. Non è invece possibile fornire al sindaco altre informazioni tra cui quelle sulle cause del decesso. Materia, questa ultima, di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria a cui abbiamo già notificato l’accaduto".

La procura ha aperto un fascicolo sulla morte per legionella.