Morta davanti alla figlia, uno strazio. Comprava palloncini per la festa. Travolta con l’auto dalla suocera

e Marco Corsi

Martina Breschi era originaria di Prato, viveva in Germania con il marito ed era venuta in Valdarno per preparare la festa di compleanno della figlioletta di due anni. Doveva essere un ritrovo di famiglia per celebrare l’anniversario nella casa dei nonni paterni a Pulicciano, frazione collinare di Castelfranco Piandiscò. E invece sabato pomeriggio, di colpo, gli ultimi dettagli per regalare alla piccina un momento di gioia si sono trasformati nell’incredibile tragedia che ha sconvolto entrambi i versanti della vallata: la giovane madre trentunenne è stata travolta e uccisa nel centro storico di Figline dall’auto partita improvvisamente in retromarcia e con al volante la suocera. Man mano che passano le ore la dinamica sembra più chiara, anche se doipo i rilievi, sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale di Figline e Incisa, diretti dal comandante Alessandro Belardi, intervenuti in pochi minuti in piazza Serristori.

Martina si era recata con la suocera e la figlia in un negozio di via San Domenico, a due passi dal Teatro Garibaldi, per comprare festoni e i palloncini che sarebbero serviti per addobbare il giardino dell’abitazione dei nonni nella piccola località castelfranchese. Erano le 16.40 quando la mamma, acquistato il necessario, lo stava sistemando nel portabagagli della macchina, una Mini. All’improvviso la vettura, un modello con cambio automatico e ferma in pendenza, si è mossa all’indietro travolgendo Martina senza lasciarle scampo.

Tra le possibilità al vaglio degli inquirenti il fatto che la suocera di 66 anni non si sia resa conto di avere la retromarcia inserita e quando l’automobile si è mossa, inavvertitamente, potrebbe aver premuto non il freno ma l’acceleratore, provocando così lo scatto fatale. Immediati i soccorsi con le ambulanze e l’automedica, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della trentunenne. I vigili urbani hanno chiuso la strada e gli accertamenti si sono protratti fino alla mezzanotte. Ferita lievemente la nonna, residente a Pistoia, ma nativa di Pulicciano. È stata trasportata all’ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale colposo.

Un dramma nel dramma. La salma di Martina Breschi è stata trasferita all’obitorio di Prato e il magistrato non ha disposto alcuna autopsia, perché i traumi letali sono palesi e non si è ritenuto indispensabile alcun approfondimento clinico. I funerali si celebreranno nella città laniera. La notizia ha lasciato sbigottita la comunità del borgo alle pendici del Pratomagno dove i nonni, si recano spesso nella loro seconda casa. Cordoglio profondo anche a Castelfranco. E sebbene in paese pochi conoscessero Martina la partecipazione al dolore è collettiva, al pari della vicinanza mostrata ai familiari provati da un destino crudele.