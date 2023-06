Morso da una vipera, resta grave: è in prognosi riservata. Il dramma durante la camminata

Anghiari (Arezzo), 3 giugno 2023 - Resta ricoverato in rianimazione a Careggi il 58enne morso da una vipera durante la passeggiata di gruppo di mercoledì tra Arezzo e Anghiari. F.G., originario di Sansepolcro ma residente a San Giustino umbro, inizialmente – viste le gravi condizioni – doveva essere trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena col Pegaso ma il maltempo ha consigliato la deviazione a Firenze, a Careggi, dove l’uomo – molto conosciuto in zona e da qualche tempo in pensione dopo aver lavorato in un’azienda sangiustinese – si trova in prognosi riservata pur se le sue condizioni sembrano in miglioramento. Il drammatico episodio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì: F.G., che partecipa spesso a questo tipo di iniziative, faceva parte della comitiva organizzata nell’ambito del Festival dei Cammini di Francesco.

Improvvisamente, lungo la strada comunale per Montemercole, località del Comune di Anghiari sul versante del valico della Scheggia, l’animale ha morso il 58enne poco prima di una tappa rifocillante all’interno di un’azienda agricola ubicata proprio nelle vicinanze.

Con ogni probabilità, qualcuno di loro avrà provato spavento nel vedere la vipera, o semplicemente l’avrà segnalata agli altri per cercare di schivarla; forse F.G. avrà provato a scacciarla in qualche modo, magari afferrandola nel tentativo di allontanarla, ma il suo coraggio non è stato premiato, perché l’animale ha reagito con un morso alla mano.

Gli altri partecipanti alla camminata hanno allertato immediatamente i soccorsi, con la Asl Toscana Sud Est che ha inviato subito un’ambulanza della Misericordia di Subbiano per il primo intervento sul ferito: in casi del genere si rende necessario l’invio del Pegaso, che lo ha caricato e trasportato in codice rosso a Careggi, struttura più organizzata per il trattamento di queste patologie.

Tutti gli altri componenti del gruppo che si trovavano insieme al cinquantottenne hanno subìto un forte spavento e in queste ultime ore attendono sviluppi positivi sulle condizioni dello sfortunato amico.