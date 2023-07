Morsa caldo: è il giorno dei 40 gradi Nuovi orari per spesa, locali, servizi

di Alberto Pierini

AREZZO

Arriviamo alla boa sotto traccia, quasi in incognito. Il Consorzio Lamma, la bussola del meteo in Toscana anche per lanciare eventuali allerte, conferma la sua previsione: oggi anche Arezzo taglierà il traguardo dei 40 gradi. Ma per ora senza medaglie al petto e senza bollini rossi sul pedigree.

I bollini ci circondano: tra le altre a sfoggiarlo ci sono Firenze e Perugia. Ma è un richiamo che si accompagna a situazioni di forte caldo continuativo, una condizione estesa 23 città ma non ancora alla nostra. Forse anche grazie alla forte escursione termica che resta nel dna aretino. Con i 40 gradi di oggi, sempre che la boa sia tagliata davvero, la differenza di temperature nelle 24 ore arriverà a diciotto gradi: tanta la differenza tra i 22 notturni e i 40 della massima. Due mondi diversi, due stagioni, che però se non altro mantengono delle vie di fuga.

Ma per il resto la morsa del generale estate è implacabile. Ieri una nuova impennata, anche in questo caso non uguale per tutti. In base alle misurazioni di Arezzometeo, realtà locale d’avanguardia anche per la misura con la quale spiega di emettere solo previsioni amatoriali, si sono sfiorati i 38 gradi a Chiani e tra i quartieri risultati più caldi c’è via Fiorentina. Una forbice che sembra ridotta ma a volte segna quasi due gradi tra una zona e l’altra di Arezzo: vedremo dunque dove l’impennata sarà effettiva.

Intanto la morsa del caldo continua a cambiare le nostre abitudini. Le piccole cose sono evidenti, gli ampi vuoti nelle strade e in centro a ridosso della canicola. Ma ce ne sono anche di consolidate.

"Il grosso della spesa – ci conferma Paolo Gista da Conad Nord Ovest – in questa fase si concentra di prima mattina e dopo le 18. Nel mezzo siamo aperti e sempre a disposizione ma le presenze si diradano". Novità che si intrecciano con quelle del weekend, quando la città si svuota. "La grande spesa del sabato spesso ora diventa quella della domenica sera, al rientro dalle spiagge o dalle brevi vacanze del fine settimana".

Anche nei ristoranti la forbice si allarga e si stringe a seconda del barometro. Ad esempio al Bar Menchetti del Parco Pertini il grosso dell’afflusso è dalla tarda serata fino quasi alla mezzanotte, una volta fuori dalle "fiamme" dell’ora di pranzo, quando in questa fase perfino l’area verde frena un po’. Ma la la legge è uguale per tutti.

"E’ chiaro che il grosso degli arrivi riguarda la cena e gli aperitivi" conferma da piazza Grande Luca Scoscini. Non si lamenta del pranzo ("anche perché abbiamo una rete di ventilatori che almeno sotto le Logge sono una buona difesa") però le lancette si spostano sulla seconda metà dell’orologio.

E la canicola incide anche sul menu. "Le grandi insalate a pranzo e i piatti più forti, carni comprese, a cena". Una tendenza che vale tutto l’anno ma che in questa fase si consolida. Proprio come nei supermercati. "Dominano la frutta e le bevande: e in generale tutti quei pasti che non ne prevedano una cottura" conferma Gista.

Chi alimenta gli sforzi è il mondo delle case di riposo. "Abbiamo bisogno – spiega Antonella Del Riccio da Casa di Anna – di personale in più per controllare la continua idratazione degli anziani: spesso non sentono la sete e questo può diventare un pericolo". Uscite limitate alle ore più fresche (si fa per dire).

Il volontariato è invece lanciato sul fronte degli incendi. "Dobbiamo avere due equipaggi pronti a partire nelle ore più critiche, dalle 13 in poi" spiega Flavio Sisi dalla Racchetta. Zone "calde" Poti, lo Scopetone, Palazzo del Pero. Ma anche tutti quegli angolo dove qualcuno decide di bruciare le frasche. Sperando che tutto si fermi lì.