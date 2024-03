Moretti, mecenate dei Della Robbia. Donazione per il restauro dell’opera

di Luca Amodio

FOIANO

Ne era rimasto folgorato dalla bellezza e quindi aveva deciso di finanziarne il restuaro. Ed è così che La Madonna della Cintola, capolavoro di Andrea Della Robbia, adesso ha una nuova vita: una nuova primavera possibile grazie a Fabrizio Moretti, re dell’antiquario di origini foianesi, che nei confronti delle bellezze del borgo della Valdichiana si è comportato come un autentico Mecenate. Moretti, d’ufficio tra Montecarlo e Londra dove la sua Moretti Fine Arts, nella capitale inglese, è una delle maggiori gallerie d’arte antiquaria d’Europa, l’estate scorso aveva trovato un giorno libero in agenda per una scampagnata nella città del Carnevale, dove la sua famiglia ha i suoi natali. Ed è così che il generale della Biennale di antiquariato di Palazzo Corsini a Firenze si è immerso nelle chicche del paese che in quei mesi stava portando avanti quell’ambizioso progetto culturale sotto il nome di Anno Robbiano che a Foiano aveva portato 20mila turisti negli ultimi mesi dell’anno passato. Durante il tour dell’eredità dei maestri ceramisti il vice sindaco di Foiano, Jacopo Franci, nelle vesti di Cicerone aveva portato Moretti anche davanti La Madonna della Cintola: e guarda caso l’opera custodita nella collegiata di San Martino che rappresenta la Vergine seduta fra le nubi e sorretta da sei angeli che porge la cintola a San Tommaso inginocchiato a terra insieme a San Leonardo, era l’ultima operarestuarare.

Moretti ne rimane folgorato e in virtù di quel legame che lo lega al borgo della vallata non ci pensa due volte. "Mi farebbe piacere sostenere il restauro in memoria di mio padre, Alfredo Moretti", così ha detto ha detto a Franci. Non si perde tempo. E fu così che nei giorni a venire, nel bel mezzo di agosto, arrivarono i restauratorii a Foiano per cominciare i lavori: lavori che sono finiti proprio nei giorni scorsi. "Ringrazio Fabrizio a nome di tutta la comunità di Foiano per il grande gesto d’affetto che ha fatto - dice il vice sindaco Franci - sono certo che questo primo progetto sia l’inizio di un percorso di collaborazione futura che potrà avere sviluppi imprevedibili". E poi un’altra sorpresa nella bella notizia. "A breve verrà pubblicato un libro dedicato a questo restauro con le foto di Claudio Giusti ed un saggio di Tommaso Mozzati, professore associato dell’università di Studi di Perugia, in attesa di una presentazione pubblica nel mese di Aprile con lo stesso Moretti a Foiano", conclude Franci.