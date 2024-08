Moonlight Festival in piazza Grande. Libri e autori tornano sulla terrazza

Il conto alla rovescia è partito. Sta per sbarcare in piazza Grande l’edizione 2024 di Moonlight Festival. Si è concluso infatti il primo ciclo di appuntamenti letterari e culturali del "Moonlight festival on tour" organizzato da Confesercenti con la Feltrinelli e sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi. La terza edizione ha suscitato interesse e partecipazione. Le tappe a San Giovanni, Anghiari, Castiglion Fiorentino, Bibbiena e la special edition al museo d’arte medievale e moderna di Arezzo si sono rilevate un ottimo format capace di coinvolgere numerosi lettori e spettatori intorno ai temi della lettura, dell’arte, del teatro e della cultura in generale nelle sue varie e molteplici sfaccettature. C’è soddisfazione da parte degli organizzatori che già pensano al secondo ciclo in programma a settembre quando il Moonlight festival si svolgerà in piazza Grande. "Sulla terrazza di Fraternita dal 12 al 14 settembre" annuncia il direttore artistico del Moonlight Festival Gabriele Grazi "saranno ospiti del Moonlight gli autori Sara Lucaroni, Nicola Gratteri, Antonio Padellaro, Luca Sommi, Vinicio Marchioni e Monero Berneschi. Saranno quindi 6 gli autori che presenteranno i loro libri raddoppiando gli appuntamenti di questa terza edizione del 2024". Si parte ìl 12 settembre Sara Lucaroni presenterà "La luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli Yazidi" e Nicola Gratteri "Il grifone". Il 13 settembre Antonio Padellaro con il libro "Solo la verità. Lo giuro" e Luca Sommi "La più bella". Infine sabato 14 settembre Vinicio Marchioni con "Tre notti" e Monero Berneschi con "Impresa digitale. Una pioggia di clienti", concluderanno il secondo ciclo in attesa dell’appuntamento autunnale alla galleria del Centro Commerciale di viale Giovanni Amendola.