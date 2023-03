Montevarchi va in gol con Pablito Assist alla fondazione del fair play

Con decisione assunta all’unanimità, il Consiglio comunale di Montevarchi ha ratificato l’adesione alla Paolo Rossi Foundation in qualità di socio sostenitore. Il progetto, anticipato alcune settimane fa, prevede una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’ente presieduto da Federica Cappelletti per il raggiungimento di alcuni obiettivi. Tra questi, la realizzazione di iniziative che veicolino lo sport come promotore di valori sani, di solidarietà e socializzazione, contro emarginazione e bullismo. "Montevarchi - ha spiegato il sindaco Chiassai Martini intervenendo nel corso della seduta - è il primo Comune della Provincia ad aderire alla Paolo Rossi Foundation, il primo a non essere un capoluogo di provincia, insieme a Firenze, Vicenza e Prato ed altre città dove il calciatore ha giocato. Per quanto ci riguarda, considerato l’attaccamento e la vicinanza di Paolo al nostro territorio, abbiamo sostenuto da subito questa iniziativa, in particolare per le finalità, tra cui un concreto progetto che ha lo scopo di aiutare i malati oncologici, attraverso una postazione, magari nell’ospedale della Gruccia, Casa Pablito, per le fasi difficili della chemioterapia e non solo". Presente in Palazzo del Podestà anche Federica Cappelletti, giornalista e moglie del campione del mondo scomparso nel 2020. "Una notizia che apprendo con commozione. Io, Paolo e le nostre figlie siamo fortemente legati a questa realtà e avere Montevarchi al nostro fianco nelle sfide più importanti che ci siamo prefissati è motivo di orgoglio".