Calcio, club senza soldi taglia il settore femminile

Montevarchi (Arezzo), 24 ottobre 2023 – È un vero e proprio polverone quello che si è alzato a Montevarchi attorno alla società di calcio che ha deciso fa di interrompere l’attività femminile, almeno a livello di prima squadra. "Per motivi logistici ed organizzativi è stato deciso di non partecipare al Campionato di Eccellenza prima squadra Femminile - recita una vota sui social del club - Sarà invece potenziato il progetto del settore giovanile riservato alle giovani calciatrici in modo da avere in futuro una prima squadra composta da ragazze cresciute nel nostro vivaio e comunque del territorio".

Una nota preceduta da un incontro con le calciatrici durante il quale, stando a quanto le ormai ex tesserate hanno scritto, sarebbero volate parole grosse. Dopo sette anni finisce la storia del Montevarchi femminile inteso come prima squadra, resta invece attivo il settore giovanile. Ma l’amarezza è grande anche se le ragazze hanno trovato altre società dove proseguire visto che il Montevarchi le ha svincolate a ridosso dell’inizio del torneo. "Ciò che fa più male sono stati i modi e le tempistiche con le quali è stata comunicata questa decisione visto che, se c’era la volontà di non proseguire, questa poteva essere manifestata al termine della passata stagione senza aspettare settembre" confessa una ragazza. Da parte della società nessun commento riguardo l’accaduto con il club che rimanda alle righe affidate ai social.

"Sinceramente ritengo che questo sia davvero un brutto segnale – commenta Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi e presidente della serie A femminile – in un momento come questo in cui Fifa, Uefa e Figc stanno supportando lo sviluppo e la crescita del calcio femminile ritengo davvero un brutto segnale quanto accaduto alle ragazze".