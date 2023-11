Montevarchi. Ruba una valigia in zona stazione. Denunciato

Arezzo, 22 novembre 2023 – Denunciato per aver rubato una valigia all’interno di una macchina parcheggiata in area stazione a Montevarchi. Nei guai con la giustizia è finito un 47enne residente in Valdarno. L’episodio si è verificato la settimana scorsa, quando una signora di 65 anni, di professione medico, dopo aver posteggiato la propria automobile nell’area di sosta della stazione ferroviaria, è scesa di macchina e ha estratto dal portabagagli un trolley che conteneva i suoi effetti personali, tra cui un Ipad. La valigia l’avrebbe portata con se per un viaggio programmato nel nord Italia.

Nel frattempo ha ricevuto una telefonata sul proprio cellulare ed è rientrata nell’abitacolo per proseguire la conversazione. Quando è scesa di nuovo, questa volta per andare in stazione, si è accorta che la valigia le era stata rubata. La donna ha quindi chiamato il numero d’emergenza, e parlando con un operatore del Commissariato di Polizia di Montevarchi, ha raccontato quello che le era successo, spiegando che era impossibilitata a sporgere una querela immediata, dato che il viaggio in treno era stato prenotato. Gli agenti hanno comunque iniziato a svolgere una tempestiva attività di approfondimento. Dopo aver individuato il luogo in cui la signora riferiva di aver subito il furto, attraverso le telecamere presenti, i poliziotti sono risaliti ai frames che hanno immortalato gli attimi immediatamente precedenti e successivi al fatto.

Si sono così accorti della presenza di un’auto sospetta che era parcheggiata a qualche decina di metri da quella del medico. Nelle immagini si vedeva l’autore del reato che riponeva il trolley all’interno della vettura, per poi allontanarsi a piedi. Il passo successivo è stato quello di risalire all’identità del proprietario dell’automobile nella quale era stata nascosta la valigia. Si trattava proprio della persona ripresa mentre si impossessava della refurtiva. E’ stato quindi disposto un servizio di osservazione e controllo e quando il sospettato si è riavvicinato alla macchina, gli uomini del Commissariato diretto dal Vice Questore Gian Fabrizio Moschini, lo hanno fermato, identificato e sottoposto ad una perquisizione. E’ così saltato fuori il trolley, con tutto il contenuto al suo interno. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e la valigia restituita alla legittima proprietaria, che nel frattempo, rientrata a Montevarchi, aveva sporto la denuncia al Commissariato.