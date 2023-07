MONTEVARCHI: Nuova Area Giochi Inclusiva per Bimbi a Levane - Taglio Nastro Sabato 22 Luglio

Una nuova area giochi inclusiva per i giardini di via Napoli a Levane. Il taglio del nastro è in programma per sabato 22 luglio alle ore 18, durante i festeggiamenti del Perdono, alla presenza del sindaco Silvia Chiassai Martini. L’amministrazione ha partecipato al bando Ri-generazione Toscana, promosso dal Consiglio regionale, per l’acquisto di attrezzature fruibili da tutti i bambini. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di circa 11mila euro, mentre gli altri 3mila euro provengono da risorse stanziate direttamente dall’ente. L’installazione prevede una doppia altalena, una torretta, una casetta singola, un gioco a molla inclusivo, un tavolo da pic-nic con sedute accessibili, tutti delimitati da una pavimentazione antitrauma. "Ringrazio il Consiglio regionale della Toscana – ha affermato Chiassai - in particolare il vicepresidente Marco Casucci per l’attenzione rivolta ai Comuni e ai cittadini, a seguito di un momento storico post pandemia per il quale è stato utilizzato l’avanzo di bilancio del Consiglio per dare risposte alle richieste delle comunità. Una inaugurazione che per noi rappresenta una continuità avendo già realizzato il primo parco giochi inclusivo in piazza della Repubblica".