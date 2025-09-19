Montevarchi. Incidente alla rotatoria a nord

Arezzo, 19 settembre 2025 – L'incidente risale a qualche giorno fa, perchè alcuni automobilisti si sono accorti delle conseguenze ieri pomeriggio. Un veicolo, molto probabilmente in orario notturno, è uscito di strada all'altezza della rotatoria di Montevarchi Nord, entrando all'interno del rondò e prendendo in pieno l'insegna della Porta dell'Accoglienza. Per fortuna il mezzo non ha proseguito la sua corsa, perchè in quel caso avrebbe potuto danneggiare la grande scultura posizionata in cima alla rotonda che raffigura lo stemma della città, una montagna composta da sei colline, come indica il nome stesso della città di "Montevarchi".

A parte i danni all'insegna, che è andata distrutta, l'auspicio, ovviamente, è che non ci siano stati feriti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Montevarchi per effettuare tutti i rilievi del caso. Nel luogo del sinistro anche alcuni pezzi del veicolo incidentato. La scultura della "Porta dell'Accoglienza", che arreda la rotatoria, fu donata molti anni fa dal Lions Club Valdarno Masaccio.