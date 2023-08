Montevarchi. Il sindaco e il consigliere Salvi a Bruxelles ospiti di Alessandra Mussolini

Arezzo, 31 ottobre 2023 – Martedì scorso il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, insieme alla consigliera comunale Alessia Paola Salvi, sono stati ospiti di Alessandra Mussolini del Partito Popolare Europeo (PPE), per l'esposizione " Toscana Terra di eccellenze" a cui hanno partecipato alcune aziende di Montevarchi e della provincia di Arezzo, come esempi di ciò che una terra come la Toscana ha da offrire. Fra le aziende presenti, industrie tessili, alimentari, artigiane e della moda. "Sono orgogliosa di aver contribuito all'organizzazione dell'esposizione "Toscana Terra di eccellenze" - ha commentato il sindaco Silvia Chiassai Martini - a cui partecipano alcune delle aziende di Montevarchi e della provincia di Arezzo. Un'esperienza e un confronto proficuo per portare il nostro territorio in Europa e offrire un supporto allo sviluppo delle nostre imprese, orgoglio del Made in Italy".

Il Sindaco era stata incaricata di individuare alcune tra le aziende toscane, in particolare della provincia di Arezzo e dell’area fiorentina, esempio del Made in Italy in diversi ambiti. “Mi preme ringraziare l’On. Alessandra Mussolini – ha aggiunto - per l’opportunità offerta alle aziende attraverso questo importante evento che ha rappresentato per tutti i partecipanti un’occasione per promuovere la Toscana in Europa e la possibilità di avere contatti importanti per lo sviluppo delle nostre aziende del Made in Italy. Onorata di essere stata al fianco delle imprese che ogni giorno, rappresentano l’esempio migliore di intraprendenza, passione e coraggio del nostro Paese.

Le aziende selezionate sono realtà cresciute nel tempo tramandando professionalità e competenza, di generazione in generazione, contribuendo in maniera fattiva al benessere della Toscana e dell’Italia in tanti settori, dalla moda, all’hi-tech, all’artigianato, dal gioiello, al design fino all’enogastronomia. Esempi di eccellenza, rappresentati dalla bottega artigiana fino alla grande industria quotata in borsa e leader a livello mondiale, ideatori di prodotti di altissima qualità ricercati nei mercati internazionali per la creatività italiana". "Questo evento a Bruxelles - ha concluso Chiassai Martini - ci ha dato la possibilità, sia come amministrazione pubblica che come territorio, di avvicinarci all’Europa affinché la politica possa essere fattivamente al servizio di chi opera e lavora attivamente al nostro futuro. Un’occasione per le aziende non solo per farsi conoscere ma soprattutto per cogliere le opportunità di finanziamento che l’UE offre, ma che ancora oggi sono spesso di difficile accesso, al fine di agevolare il livello di competitività nazionale e internazionale. Questi due giorni ci consentono di portare a casa un bagaglio di strumenti e di consapevolezze che mi auspico possano aprire importanti e nuove possibilità di sviluppo per le nostre imprese e la nostra amministrazione, per costruire al meglio il nostro domani”.