Montevarchi. I giovani insegnano ai “nonni” e alle persone fragili come districarsi davanti al computer

Arezzo, 26 luglio 2023 – Montevarchi investe sulla cultura digitale e lo fa attraverso un progetto che coinvolgerà 24 giovani, selezionati tramite un bando. I ragazzi avranno il compito di favorire un percorso di riduzione del “digital divide” rivolgendosi in particolare alle utenze più fragili, per età e condizioni sociali o economiche. L'obiettivo è fare acquisire loro autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali, oggi indispensabili anche nei rapporti con le istituzioni. Insomma, i giovani individuati saranno parte attiva di progetti di Servizio Civile Digitale orientati alla facilitazione digitale e alla diffusione della cultura digitale.

Due sono i progetti proposti dal Comune di Montevarchi, nell’ambito del programma #digitalizziamoci, che il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha approvato e finanziato per l’anno 2023. Il primo prende il nome di “AlfaByte: educare al #digitale per una #cittadinanza equa e solidale”, promosso dal Servizio Sociale. Punta a colmare le lacune prodotte dalla povertà digitale nelle fasce più fragili della popolazione, diffondendo la conoscenza e un uso consapevole della tecnologia, attraverso attività rivolte a target specifici come anziani, donne straniere, cittadini in carico ai servizi sociali. L'altro progetto è "Il Digitale vicino a te" grazie al quale sarà realizzato, sia all’interno degli uffici dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia “a distanza”, un presidio di supporto, assistenza e facilitazione a favore dei cittadini montevarchini. I volontari affiancheranno il cittadino nel compimento delle attività necessarie per usufruire dei servizi digitali.

I giovani interessati possono presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone entro le ore 14.00 del 28 settembre 2023. Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra quelli riportati nella piattaforma DOL. Per la presentazione della domanda on-line occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni con cittadinanza italiana o di uno degli Stati Ue o di un Paese extra Ue, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Dei 24 posti complessivi disponibili, 6 sono riservati a giovani con minori opportunità. I progetti hanno una durata di 12 mesi.

Prima dell’inserimento i volontari affronteranno un periodo di formazione anche specifica che permetterà loro di ottenere il rilascio della certificazione di competenza informatica EIPASS. È previsto anche un periodo di tutoraggio in collaborazione con il Centro per l’impiego finalizzata all’orientamento “in uscita” del servizio civile e all’apprendimento di nuove conoscenze strumentali e idonee per integrare l’esperienza del servizio civile nelle “skills” utili per il futuro lavorativo e/o formativo di ogni operatore volontario. Ai volontari verrà corrisposto un assegno mensile pari ad € 507,30. L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.