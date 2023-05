Montevarchi. Furti a ripetizione su auto in sosta. Due denunce

Arezzo, 16 maggio 2023 – L’Ufficio denunce del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Montevarchi, nella mattinata del 9 maggio scorso, ha ricevuto una denuncia da parte di una donna, vittima di furto e danneggiamento. La signora ha raccontato agli agenti che durante la notte, dopo aver infranto il vetro deflettore anteriore del suo veicolo, ignoti avevano rovistato all’interno dell’abitacolo ed asportato 50 euro in contanti. L’attività d’indagine condotta dai poliziotti si è concentrata sull’acquisizione delle immagini dal sistema di videosorveglianza del Comune di Montevarchi: dalla visione dei video sono riusciti a ricostruire le fasi relative al furto e ad individuare due soggetti che non si erano limitati a questo.

Subito dopo aver preso di mira la vettura della donna, avevano infatti rubato una bicicletta e perpetrato altri due furti in alcune autovetture. Sono quindi scattate le ricerche e il mattino successivo i due sono stati individuati. Erano in sella alla bicicletta rubata il giorno prima e soprattutto indossavano gli stessi abiti indossati durante i colpi.

I giovani ladri (uno dei quali con precedenti specifici) sono stati quindi sottoposti a perquisizione personale. La bici è stata sequestrata, risalendo poi alla proprietaria, che è stata successivamente individuata e i due sono stati denunciati per furto aggravato su auto in sosta e per furto in abitazione. Già all’inizio del mese di maggio i poliziotti del Commissariato di PS di Montevarchi, insieme ai rinforzi forniti dal Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, avevano effettuato controlli mirati finalizzati non solo alla repressione dei reati ma, soprattutto, alla prevenzione e contrasto della microcriminalità.

Operazione legata ad una serie di furti in abitazione e presso alcuni esercizi commerciali a Montevarchi e nelle zone limitrofe. Cinque i posti di controllo effettuati nelle vie di maggior transito. Erano state identificate 116 persone, 19 delle quali risultate positive nella banca dati delle Forze di Polizia e controllati 47 veicoli. Insomma, un lavoro quotidiano quello delle forze dell’ordine, che sta dando i suoi frutti. Il 21 aprile scorso, proprio a Montevarchi, si era tenuta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, del Questore e dei vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Un incontro richiesto dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e aperto alla partecipazione delle associazioni di categoria del territorio, per fare il punto su una situazione diventata delicata negli ultimi mesi a seguito di furti, episodi di microcriminalità e vandalismo, da parte di alcuni individui, a danno soprattutto delle attività commerciali nel centro storico.