Montevarchi. Finanziamento regionale per il Gioco del Pozzo e la Rievocazione Storica

Arezzo, 09 agosto 2023 – La Regione Toscana ha riconosciuto al Comune di Montevarchi un finanziamento di € 13.200,00 per la manifestazione “Rievocazione storica e il Gioco del Pozzo” che si svolgerà in occasione delle Feste del Perdono di settembre, attraverso il coinvolgimento dell’Associazione Centro della Rievocazione Storica Città di Montevarchi e vari partners tra cui gli Istituti scolastici, la Pro Loco Montevarchi, Centro Commerciale Naturale, associazioni e Istituti culturali cittadini. Il progetto si è collocato alla 7^ posizione della graduatoria di assegnazione dei contributi regionali Linea 1, l’unico in tutta la provincia di Arezzo.

“Esprimo una grande soddisfazione per il finanziamento regionale riconosciuto al nostro lavoro che è stato soprattutto la conseguenza di una proficua sinergia fra l’Amministrazione comunale e la Rievocazione storica, insieme a tante realtà, associazioni e scuole del territorio con l’obiettivo condiviso di valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale–ha detto l'assessore al Centro Storico e Promozione del territorio Sandra Nocentini - Le risorse regionali andranno a coprire parte delle spese sostenute per la manifestazione “Rievocazione storica e il Gioco del Pozzo” che sarà organizzata anche quest’anno all’interno delle Feste del Perdono. Questa iniziativa rappresenta un appuntamento tra i più significativi per la città, che tocca da vicino storia, identità e tradizione, che si rinnovano di anno in anno, facendole rivivere nel presente e di cui siamo orgogliosi".

Gli eventi clou si svolgeranno nei giorni di sabato 2 e domenica 3 settembre con la sfilata e il Gioco del Pozzo. Riguardo alla gara del miglior panino medievale, che si tenne nel 2022, il piatto, quest’anno, sarà diverso. L’idea è infatti quella di far preparare una vera e propria pietanza, nel solco del periodo storico cui si fa riferimento. Per quanto riguarda la somministrazione di cibo e bevande, anche in questa edizione saranno collocate due Taverne agli estremi della strada principale del centro storico. Non mancheranno gli accampamenti medievali. La rievocazione storica, appuntamento ormai tradizionale, partirà il sabato. Il giorno successivo la sfilata, che celebra il momento in cui il conte Guido Guerra donò alla Collegiata di San Lorenzo la reliquia del Sacro Latte. La tradizione vuole che la reliquia sia stata donata al conte da Carlo d’Angiò, fratello del re di Francia, Luigi IX, per aver guidato vittoriosamente le truppe guelfe sul campo di battaglia di Benevento, il 26 Febbraio1266 d.C. Il 2 e 3 settembre si terranno anche le gare del Gioco del Pozzo, con le semifinali e la finale. E’ la ricostruzione di una contesa tra i giovani dei vari quartieri della città, all’epoca denominati “gonfaloni”.

Lo scopo era quello di acquisire una priorità nell’attingimento dell’acqua dal pozzo cittadino nei periodi di siccità o di penuria. Una tradizione che è stata rispolverata negli ultimi anni, insieme alla rievocazione storica. La prima edizione risale al 1985. I quartieri che si sfidano sono Santa Maria, San Francesco, San Lorenzo e Sant’Andrea, che anche quest’anno si contenderanno la “mezzina”. Da sempre, a Montevarchi, il Perdono accoglie il rientro dei montevarchini dalle vacanze e apre un mese, quello di settembre, tradizionalmente dedicato a questa festa tipicamente valdarnese. “Stiamo lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli – ha spiegato Antonio Melzi, presidente del Centro Rievocazione Storica – Ormai, dopo il periodo della pandemia, la manifestazione è tornata alla sua forma originale”.