Montevarchi. Controlli della finanza sugli affitti irregolari. E spunta anche la droga.

Arezzo, 02 maggio 2023 – La Guardia di Finanza, nei giorni scorsi, ha concluso una serie di interventi nel centro di Montevarchi. In particolare, i Finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno si sono concentrati sul controllo di alcuni immobili, sospettati di essere affittati o sub-affittati “in nero”. Le ipotesi investigative hanno trovato conferma a seguito dei controlli effettuati, in quanto sono state riscontrate irregolarità in ben quattro locazioni. In un’abitazione, dove viveva un uomo, sono stati inoltre rinvenuti 10,7 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, un “bilancino” e circa 2.000 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Sorpreso per l’intervento dei militari, il soggetto controllato ha cercato di liberarsi delle sostanze stupefacenti, gettandole dalla finestra dell’appartamento. Ma non è riuscito nell’intento e le droghe, immediatamente recuperate dai militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Firenze, sono state sottoposte a sequestro e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo, per l’illecita detenzione.

I controlli sono poi proseguiti nel centro storico e nei pressi della stazione ferroviaria di Montevarchi, dove sono state identificate 15 persone e, tra queste, una donna, nei cui confronti è stato effettuato il sequestro di una piccola quantità di hashish, detenuta per uso personale, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Arezzo. Infine, l’attenzione operativa si è rivolta verso alcuni esercizi commerciali, con la scoperta di due lavoratori “in nero” e la conseguente verbalizzazione del datore di lavoro, che rischia ora una sanzione fino a un massimo di 10.800 euro, per ciascuna delle persone impiegate illegalmente.

L’attività di servizio appena conclusa s’inserisce nel più vasto ambito delle iniziative promosse dal Corpo della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti e delle irregolarità economico-finanziarie e vengono svolte in piena sinergia con le altre Forze di polizia e con il coordinamento del Prefetto di Arezzo. Una sinergia che proseguirà anche in futuro. Le investigazioni condotte (di carattere penale) versano ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.