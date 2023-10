Montevarchi. Cade un albero in un giardino pubblico e la vicenda finisce in consiglio comunale

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Nei giorni scorsi, a causa del vento, è caduto un albero all’interno del giardino pubblico prospiciente via Fratelli Cervi a Montevarchi. Per fortuna non si sono registrati danni a persone e cose, ma l'episodio ha spinto i gruppi consiliari del Pd e di Avanti Montevarchi-Europa Verde a chiedere delucidazioni. E lo hanno fatto attraverso una interrogazione con la quale, oltre a sollecitare l'amministrazione a porre più attenzione alla cura del patrimonio arboreo e a tutelarlo, hanno chiesto le ragioni della caduta, se sia stato fatto un monitoraggio sullo stato di salute delle piante di alto fusto presenti in città e come e quando porteranno all’attenzione delle commissioni consiliari il regolamento sul verde pubblico. I gruppi di opposizione hanno ricordato che all’interno della pianta organica del Comune non risultano figure tecniche specifiche per la gestione e la valutazione del patrimonio arboreo e ambientale.

"Inoltre - hanno aggiunto - il consiglio comunale ha rigettato la proposta promossa da una parte della minoranza, attraverso cui veniva richiesto di valutare l'inserimento di un funzionario tecnico dottore in agraria e/o forestale a cui demandare la valutazione e gestione del verde e dei parchi urbani, nonché tutte le funzioni specifiche di supporto alla valutazione ambientale e alla pianificazione di sua competenza. La non corretta gestione del patrimonio arboreo, così come la non corretta procedure di taglio, specialmente quando si realizzano tagli tipo “Capitozzatura” - hanno concluso - indeboliscono le piante, rendendole più vulnerabili ed esposte a malattie".