Montevarchi. Ancora polemiche sullo spazio verde concesso ad un privato

Arezzo, 18 settembre 2023 – A Montevarchi continuano le polemiche sull’area verde tra viale Cadorna e via Fratelli Cervi. L’amministrazione comunale, come noto, ha concesso ad un privato per nove anni 1.200 mq di terreno per un’attività di giochi per bambini. A scendere in campo, Più Europa. “Dal governo cittadino di centro destra, oramai alla seconda consiliatura, da una giunta fortemente sbilanciata a destra dove però vi sono un sindaco ed un soggetto politico, Forza Italia, che si definiscono di area liberale, ci saremmo aspettati qualcosa di diverso”, ha detto il gruppo politico. Più Europa ha sottolineato che lo spazio pubblico in questione rappresenta uno dei pochi se non l’unico luogo utilizzato liberamente dai cittadini, grandi e piccoli, per giocare a vari sport, per passeggiare, per respirare un po’ d’aria, per far correre i loro cani e rappresenta comunque una sorta di polmone verde. Un luogo democratico dei cittadini in una sorta di autogestione.

“Ci saremmo aspettati che il Sindaco non “stirasse“ il concetto di valorizzazione di bene pubblico perché, specialmente se si parla di uno spazio libero, un bene è valorizzato se dà delle risposte ai vari bisogni della collettività e questo luogo li dava – ha aggiunto – Ci saremmo aspettati che prima di emettere qualsiasi bando l’amministrazione avesse coinvolto la cittadinanza, le forze economiche e sociali di Montevarchi, per perseguire qualcosa che rispondesse ai reali bisogni e ne salvaguardasse le caratteristiche del luogo. Ma a quanto pare sembrano prevalere altre logiche e ragionamenti molto più d’interesse politico” “Dal nostro punto di vista e per il nostro DNA valoriale siamo contrari a questa operazione, perseguita in modo molto singolare e privatistico visto il livello di condivisione e pubblicizzazione che possiamo dire zero. Siamo dispiaciuti nell’osservare che la componente liberale di questo paese non è tale e seguiremo con interesse il prosieguo di questa vicenda, testimone una volta di più di una destra sempre più estrema ed autoreferenziale, più interessata alla soppressione di aree verdi (come i giardini Spinelli, altro liberale, che strano) piuttosto che alla loro concessione gratuita a soggetti privati “dubbi” senza ascoltare i cittadini o ascoltando solo quelli di loro interesse”. Insomma, la polemica continua.