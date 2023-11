Montevarchi. 540 cittadini protagonisti del censimento della popolazione

Arezzo, 22 novembre 2023 – A Montevarchi è in corso il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'Istat che si concluderà il 22 dicembre prossimo. Quest'anno sono 540 le famiglie montevarchine chiamate a rispondere all'indagine. Viene svolto non più con cadenza decennale, ma annuale e consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche di chi vive abitualmente in Italia e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Le famiglie campione possono compilare in autonomia il questionario online fino all' 11 dicembre, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta a firma del presidente dell'Istat.

I rilevatori incaricati dal Comune hanno il compito di contattare le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario on line per offrire un supporto alla compilazione. Tutti i rilevatori si presenteranno muniti di tesserino di riconoscimento ei loro nominativi sono stati segnalati alla polizia municipale. Dal 12 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità: contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l'intervista; visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l'intervista faccia a faccia; intervista faccia a faccia con un operatore comunale presso i Centri Comunali di Rilevazione.