Montevarchi, 276mila euro per asfaltatura strade e marciapiedi

Si sono conclusi a Montevarchi una serie di lavori di asfaltatura delle strade, che hanno previsto anche il rifacimento anche dei marciapiedi.

L’investimento complessivo è stato di 276mila euro e come ha ricordato il sindaco Silvia Chiassai Martini si tratta di interventi che rappresentavano una certa priorità.

"Li stiamo portando avanti in questi anni per non essere più costretti a tamponare le emergenze legate a condizioni di sicurezza – ha detto – Il nostro impegno è sempre lo stesso: utilizzare le risorse per dare risposte concrete alle richieste e facendo scelte mirate per migliorare la viabilità sulle strade e marciapiedi percorsi ogni giorno dai cittadini". La nuova tranche dei lavori di asfaltatura per il 2023, con il rifacimento della relativa segnaletica stradale, ha toccato varie zone del territorio con interventi per 215mila euro: da via Aretina, nell’area di Levane e Levanella, al parcheggio di via Marconi, via Adige, via di Stello, via di Poggiornelli, ma anche viale Diaz, via Dei Mille e piazza Garibaldi, la centrale piazza XX settembre, fino a via Piave e via Fonte Moschetta.

"Non meno importante i lavori di rifacimento dei marciapiedi, soprattutto su quelli che versavano in una condizione molto critica e che, anno dopo anno, stiamo affrontando dopo decenni di totale mancanza di manutenzione – ha detto Chiassai – L’importo di circa 61mila euro ha riguardato i marciapiedi di via Piave, viale Matteotti, via Amendola e via Fratelli Rosselli, via 8 marzo e via Parri, via Dei Mille e piazza Guido Guerra, viale Diaz e via Montegrappa.

Stiamo già effettuando ulteriori stime e valutazioni per procedere con nuove necessità in programma". Intanto, in questi giorni, Chiassai Martini ha ricordato una data per lei storica. Era il 19 giugno 2016 quando diventò sindaco per la prima volta.

"I montevarchini mi hanno dato la possibilità di diventare primo cittadino, coronando il sogno di un cambiamento storico, per cui tanti prima di me avevano lottato per raggiungere quell’obbiettivo che inaspettatamente diventa realtà.

Da allora – ha detto - sto vivendo intensamente la fiducia che tanti mi hanno dato ormai sette anni fa e non passa giorno che non senta la forte responsabilità e la grande emozione di quei momenti che porto con me, guardando avanti sempre fiera e orgogliosa della nostra Montevarchi".

Marco Corsi