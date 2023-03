Montedoglio, l’acqua c’è: irrigazione garantita

di Claudio Roselli

Gli agricoltori della Valtiberina possono stare tranquilli: l’acqua della diga di Montedoglio garantirà l’irrigazione anche per la prossima stagione, quella che inizierà il 15 maggio per concludersi il 15 settembre. Non solo: mentre nel resto d’Italia ci si preoccupa per la siccità, qui la situazione è in controtendenza, nel senso che le piogge dei giorni scorsi hanno fatto ulteriormente salire di una ventina di centimetri l’invaso, ora arrivato a quota 383,20 metri sul livello del mare, pari a un volume di 81 milioni di metri cubi d’acqua. Non dimenticando le altre precipitazioni previste e la neve che ha imbiancato il Fumaiolo, monte dal quale nasce il Tevere.

E mentre da una parte questa notizia è foriera di garanzie, dall’altra rimane in piedi il problema legato al completamento del piano irriguo nella fetta di vallata compresa fra il lungo rettilineo della provinciale che collega Anghiari con Sansepolcro e il confine con l’Umbria, ragion per cui gli operatori agricoli della frazione biturgense di Gricignano continuano a rimanere sprovvisti di allacci.

"Speriamo quanto prima di poter arrivare all’allargamento del consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre Toscane – ha detto Marcello Polverini, imprenditore del comparto e referente locale per il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno – perché la Toscana ha già dato l’ok, ma manca ancora quello dell’Umbria. Con il consiglio aumentato da tre a cinque membri, senza costi aggiuntivi, la Valtiberina Toscana potrà avere un proprio esponente in grado di svolgere una funzione di stimolo, nonostante la competenza in materia di piano irriguo sia dell’Unione dei Comuni, che deve dialogare con il consorzio. Mi auguro quindi che l’Umbria decida al più presto; le istanze dell’Altotevere sono uguali alle nostre, perché il cambio di regione non modifica l’omogeneità del territorio e quindi avere un proprio esponente sarà utile anche alla parte umbra".

Intanto una settimana fa, dall’ufficio tecnico per le dighe di Firenze assieme al ministero per le infrastrutture, è arrivato l’ok per il riavvio degli invasi sperimentali del serbatoio del lago sul fiume Tevere. Obiettivo di fondo: arrivare al massimo raggiungibile dei 393,60 metri in due step di carico; il primo è già stato autorizzato e permetterà un innalzamento di altri cinque metri, fino a quota 388 metri di altitudine, corrispondente a 108 milioni di metri cubi, con uno stazionamento intermedio di 15 giorni a 385. Ricordiamo che, quando tornerà a pieno regime, la capacità di Montedoglio toccherà i 145 milioni di metri cubi d’acqua.