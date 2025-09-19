Montedoglio a pieno regime. Superata la prova dell’estate

di Claudio Roselli

Un bilancio decisamente positivo per la diga di Montedoglio quando sta per volgere al termine la prima estate successiva al raggiungimento del pieno regime da parte del grande bacino artificiale, che è anche lo specchio d’acqua più grande della Toscana. Con la classica ciliegina sulla torta: il certificato di collaudo firmato martedì scorso ad Arezzo nella sede di Ente Acque Umbre Toscane, quindi ora l’opera è da considerare compiuta a tutti gli effetti. E poi l’andamento dei quattro mesi cruciali: il 15 maggio l’inizio della stagione irrigua; quel giorno il volume di acqua era a quota 391,8 metri sul livello del mare (appena un metro e 80 centimetri sotto il massimo autorizzato di 393,60, pari a oltre 140 milioni di metri cubi) e lunedì 15 settembre eravamo a 387,5, quindi la diminuzione è stata di 4,3 metri. Non è irrilevante, ma rimane pur sempre contenuta rispetto al 2024: allora l’escursione fu da 390,5 a 384,8 metri, ossia 5,7 metri. A questo può aver contributo una bella stagione più piovosa rispetto a quelle recenti, anche se - indipendentemente dall’andamento estivo del meteo - l’ingegner Simone Viti, presidente di Ente Acque Umbre Toscane, aveva ampiamente garantito a suo tempo sulla disponibilità della risorsa, che avrebbe fatto fronte a qualsiasi esigenza. Ricordiamo che l’invaso di Montedoglio è stato concepito e costruito per gli approvvigionamenti ad Alta Valle del Tevere e a una bella fetta di Valdichiana, per cui le oscillazioni sono di fatto scontate, trattandosi di un immenso "deposito" a uso in prevalenza irriguo.

Mettiamoci poi la fruizione dal punto di vista idropotabile: le variazioni sono allora la riprova del fatto che l’impianto sta bene assolvendo alle funzioni per cui è stato progettato. È comunque opportuno prevedere che in futuro i consumi di acqua potrebbero aumentare, proprio perché luglio e agosto 2025 non sono stati siccitosi come in passato e questo perdurare di un clima incerto, con piogge che talvolta sono state anche abbondanti, ha fatto sì che in primo luogo il bilancio idrico del lago abbia potuto beneficiare di un non trascurabile apporto naturale. Se il trend dell’estate di quest’anno dovesse mantenersi inalterato, gli effetti sarebbero benefici anche dal punto di vista della promozione turistica del lago, evitando sbalzi troppo marcati nel livello.