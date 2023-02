Monossido di carbonio: tre intossicati in famiglia, due portati in camera iperbarica

Ambulanza

Arezzo, 13 febbraio 2023 – Serata convulsa per una famiglia di Tegoleto. Alle 20:41 di ieri è arrivato l’allarme perché tutti e tre i componenti del nucleo familiare si sentivano male: vomito, svenimenti, i classici sintomi anche se non avevano colto sul momento quale fosse la causa.

i mezzi dell'emergenza sono intervenuti a Tegoleto per intossicazione da monossido di carbonio. Portati in ospedale il babbo, il figlio e la nonna, tutti ricoverati al Pronto Soccorso del San Donato di Arezzo in codice rosso.

Oggi i due più gravi, il padre e il figlio, sono stati trasferiti in camera iperbarica all’ospedale di Careggi a Firenze.

Intervenuti sul posto Ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, ambulanza Misericordia di Arezzo e Vigili del Fuoco di Arezzo.

In corso gli accertamenti: babbo e figlio erano nella cucina, lì dove ci sono una cucina economica, di quelle alimentate a legna, e un impianto caldaia. Entrambi sequestrati per capire quale sia stata la fonte dell’uscita del monossido