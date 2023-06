Monopattini ovunque Salgono le proteste per gli abbandoni in città

Monopattini ovunque, qualcuno di questi abbandonati in posizioni pericolose per la viabilità. Altri, addirittura, gettati nei cassonetti. E’ stato un post comparso sul gruppo Sei di Arezzo se a "denunciarlo" con tanto di foto. Due monopattini gettati nei cassonetti in via Madonna del Prato. A due settimane dall’attivazione in città del servizio di noleggio dei monopattini gestito dalla società Tier Mobility, l’avvio della mobilità sostenibile su due ruote deve fare i conti con l’inciviltà. Perchè se è facile condannare il mezzo, d’altra parte non si può che notare che gran parte dei problemi sono causati dall’inciviltà degli utilizzatori che troppo spesso ignorano le regole legate al loro uso. Anche quelle più elementari come il divieto di viaggiare sui marciapiedi, la regola che limita ad una sola persona l’utilizzo, o quella che impone la guida solo ai maggiorenni. Dal 30 maggio, quando il servizio sharing è entrato in funzione in città, sui social non si parla di altro: dell’abbandono indiscriminato dei monopattini.

Effettivamente li trovi ovunque, in mezzo ai parchi, sui marciapiedi, nelle piazze; poche, volte al loro posto: specifiche aree contrassegnate da cerchi azzurri posti a terra, individuabili anche grazie alla app Tier, all’interno della cosiddetta "zona di sosta vincolata" ovvero il centro storico e parchi cittadini. Una volta utilizzati i monopattini andrebbero poi riconsegnati o in queste aree o nei "punti di sosta incentivanti", anch’essi mappati con le suddette caratteristiche, adesivo e app. E invece.

L’inciviltà e la mancanza di rispetto è evidente anche nell’uso dei monopattini. "Di cose da correggere ce ne sono e ne eravamo consapevoli dall’inizio, tant’è che avevo parlato di un periodo di sperimentazione, ha spiegato l’assessore Alessandro Casi. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto tutto ciò che era necessario, compreso l’allestimento delle aree di parcheggio. Chi non si attiene a queste regole, è in errore".

Gaia Papi