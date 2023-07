Monopattini, ombrello delle regole cala anche su di loro

Sembrava il cavallo bianco, anzi verde, della totale libertà, come certe pubblicità storiche degli shampoo. Ma l’ombrello delle regole cala anche su di loro, i monopattini. Si parla di frecce, caschi, targhe: quanto renda sicuro e riconoscibile il mezzo. E della fresca flotta di monopattini in sharing a disposizione del noleggio?

"Un 10% – risponde l’assessore Alessandro Casi – era già predisposto a tutte le installazioni, precedendo quindi la norma. Il resto no: ma dovrà essere la società che ha rilevato il servizio a metterli a norma quando entreranno i futuri vincoli". E’ un patrimonio tutto loro, quindi dovranno adeguarlo avendo il Comune concesso la gestione naturalmente a condizione del rispetto scrupoloso delle regole.

Monopattini protagonisti anche nell’ultimo consiglio comunale. A sollevare la questione non delle nuove regole ma della deregulation sulla sosta è stato Andrea Gallorini del Pd: quali le misure per limitarne l’uso scorretto? Sempre a Casi la risposta. "Era un periodo di prova e di adattamento, ce lo immaginavamo. Il parcheggio può essere fatto nelle aree con la P, fuori della cinta muraria nelle aree destinate a bici e motorini". Quindi non su marciapiedi o per strada. "Abbiamo i dati per iniziare a fare multe: se non basterà troveremo aree specifiche anche fuori dal centro ma questo limiterà la libertà di movimento implicita nei servizi sharing"